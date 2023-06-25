Слабость российских властей и контрнаступление ВСУ: Резников провел телефонный разговор с Остином
Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с руководителем Пентагона Ллойдом Остином. Обсудили последние события в России и украинское контрнаступление
Об этом 25 июня Резников написал в Twitter.
"У меня был телефонный разговор с моим другом и коллегой Ллойдом Остином. Мы говорили о последних событиях в России. Мы согласны с тем, что российская власть слаба и что вывод российских войск из Украины является лучшим выбором для Кремля. России было бы лучше заняться решением собственных проблем ", – поделился министр.
Кроме того, главы обсудили контрнаступление украинской армии и дальнейшие шаги по укреплению Сил обороны Украины.
"Дела двигаются в правильном направлении. Украина победит", - добавил он.
- Министр обороны Алексей Резников уверен в победе Украины и считает, что нынешний год станет переломным в войне с Россией.
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