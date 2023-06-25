Об этом 25 июня Резников написал в Twitter.

"У меня был телефонный разговор с моим другом и коллегой Ллойдом Остином. Мы говорили о последних событиях в России. Мы согласны с тем, что российская власть слаба и что вывод российских войск из Украины является лучшим выбором для Кремля. России было бы лучше заняться решением собственных проблем ", – поделился министр.

Кроме того, главы обсудили контрнаступление украинской армии и дальнейшие шаги по укреплению Сил обороны Украины.

"Дела двигаются в правильном направлении. Украина победит", - добавил он.