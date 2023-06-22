Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Россияне никогда не отличались толерантностью к существованию нашего государства. Они использовали тактику выжженной земли, когда штурмовали города, уничтожая квартал за кварталом, захватывая территорию Украины. Россиян не интересует сколько украинцев будет жить в стране, их интересует только территория для удовлетворения своих имперских амбиций" , – подчеркнул Лапин.

По словам офицера ВСУ, слабая реакция мира развязывает россиянам руки для техногенных катастроф.

«Эффект от разрушения дамбы Каховской ГЭС россияне уже увидели, и их это удовлетворило. Сельское хозяйство, в определенных регионах Украины, они убили. Далее у них в планах есть заминированная ЗАЭС. К величайшему сожалению, слабая мировая реакция после подрыва плотины Каховской ГЭС развязывает россиянам руки для техногенных катастроф, в том числе и ядерной катастрофы. Мы видим, что россияне идут по этому пути", - подчеркнул Лапин.