Слабая реакция мира развязывает россиянам руки для техногенных катастроф, - офицер ВСУ Лапин
Офицер ВСУ, народный депутат VIII созыва Игорь Лапин считает, что россиян не интересует сколько украинцев будет жить в стране, их интересует только наша территория
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Россияне никогда не отличались толерантностью к существованию нашего государства. Они использовали тактику выжженной земли, когда штурмовали города, уничтожая квартал за кварталом, захватывая территорию Украины. Россиян не интересует сколько украинцев будет жить в стране, их интересует только территория для удовлетворения своих имперских амбиций" , – подчеркнул Лапин.
По словам офицера ВСУ, слабая реакция мира развязывает россиянам руки для техногенных катастроф.
«Эффект от разрушения дамбы Каховской ГЭС россияне уже увидели, и их это удовлетворило. Сельское хозяйство, в определенных регионах Украины, они убили. Далее у них в планах есть заминированная ЗАЭС. К величайшему сожалению, слабая мировая реакция после подрыва плотины Каховской ГЭС развязывает россиянам руки для техногенных катастроф, в том числе и ядерной катастрофы. Мы видим, что россияне идут по этому пути", - подчеркнул Лапин.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она была полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
- В ЦНС рассказали , что во временно оккупированных Олешках на левобережье Херсонщины могло погибнуть по меньшей мере 500 человек в результате подрыва Каховской ГЭС.
- По состоянию на 20 июня погиб по меньшей мере 21 человек на правобережье Херсона.
- Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной Запорожской АЭС, который приведет к выбросу радиации.
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