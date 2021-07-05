SkyUp запустила рейсы Львов - Баку
Авиакомпания SkyUp с 4 июля запустила рейсы по маршруту Львов - Баку - Львов
Об этом сообщила пресс-служба, передает "Интерфакс-Украина".
Рейсы будут выполняться один раз в неделю - по воскресеньям, а в обратном направлении летать по понедельникам.
До запуска указанного рейса прямое сообщение между Львовом и Баку отсутствовало.
В авиакомпании добавили, что на 5 июля 2021 года въезд в страну разрешено при условии наличия вида на жительство, а также по решению оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики.
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