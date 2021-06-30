SkyUp запускает рейс из Одессы в Салоники
Украинский лоукостер SkyUp запускает рейс из Одессы в греческий город Салоники
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
"Анонсируем новое направление для одесситов - греческие Салоники! Летать туда на SkyUp вы сможете с 06.07.21 по вторникам. А уже сегодня, в честь хороших новостей, объявляем суперакцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего один день, 30.06.21, билеты туда-обратно можно купить по акционной цене: Одесса - Салоники - Одесса - $ 99.
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