SkyUp запускает рейс из Одессы в Салоники

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Анонсируем новое направление для одесситов - греческие Салоники! Летать туда на SkyUp вы сможете с 06.07.21 по вторникам. А уже сегодня, в честь хороших новостей, объявляем суперакцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего один день, 30.06.21, билеты туда-обратно можно купить по акционной цене: Одесса - Салоники - Одесса - $ 99.