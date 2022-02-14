SkyUp возобновляет продажу билетов на все рейсы
Авиакомпания SkyUp Airlines заявляет, что продолжает совершать полеты над Украиной без изменений и возобновляет продажу билетов на все рейсы
Об этом сообщается на сайте компании.
"Благодаря совместным действиям авиакомпании и правительства SkyUp остается в украинском небе в полном объеме. Авиаперевозчик работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Продажа билетов снова открыта на все даты.
Как известно, генеральный директор компании Дмитрий Сероухов сообщил, что SkyUp провела переговоры со страховщиками, Министерством инфраструктуры и правительством, и это дало положительный результат – "полеты в Украину остаются безопасными и защищенными".
По его словам, при этом зарубежные партнеры авиакомпании "продолжают регулярно оценивать свои риски и вести мониторинг ситуации" вокруг Украины.
- Напомним, ранее авиакомпания SkyUp прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля из-за требования лизингодателей как можно скорее вернуть самолеты на территорию ЕС.
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