SkyUp в октябре начнет летать в Мадрид

Об этом сообщает пресс-служба компании.



Полеты будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. В авиакомпании напоминают, что SkyUp также летает в Барселону, Аликанте и Тенерифе.



По состоянию на 13 сентября 2021 года граждане Украины могут путешествовать в Испанию без необходимости предоставления справок о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на наличие COVID-19. Главное условие въезда - заблаговременное заполнение электронной анкеты.

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