SkyUp в октябре начнет летать в Мадрид
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 18 октября 2021 года открывает рейсы по маршруту Киев - Мадрид - Киев
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Полеты будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. В авиакомпании напоминают, что SkyUp также летает в Барселону, Аликанте и Тенерифе.
По состоянию на 13 сентября 2021 года граждане Украины могут путешествовать в Испанию без необходимости предоставления справок о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на наличие COVID-19. Главное условие въезда - заблаговременное заполнение электронной анкеты.
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