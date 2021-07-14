SkyUp в августе запускает ряд рейсов в Саудовскую Аравию из Киева и Львова

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Авиакомпания будет летать в Саудовскую Аравию по следующему расписанию:

"Киев - Даммам - Киев" с 3 августа, рейсы по вторникам.

"Киев - Джидда - Киев" с 8 августа, рейсы по четвергам и воскресеньям.

"Киев - Эр-Рияд - Киев" с 4 августа, рейсы в Эр-Рияд по средам и субботам, рейсы в Киев четвергам и воскресеньям.

"Львов - Даммам - Львов" с 5 августа, рейсы в Даммам по четвергам, рейсы во Львов по пятницам.

Для путешествия украинцам понадобится:

вакцинированные путешественники

Предоставить сертификат о полном курсе вакцинации (утверждены вакцины: Pfizer / BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna - 2 дозы вакцины, Johnson & Johnson - 1 доза). Оказать негативное ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда в страну (не распространяется на детей, которым не исполнилось 8 лет). Зарегистрироваться на онлайн-платформе не позднее чем за 72 часа до вылета.

Вакцинированные путешественники:

Оказать негативное ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда в страну (не распространяется на детей, которым не исполнилось 8 лет). Отбыть обязательный 7-дневный "институциональный" карантин по прибытии в страну. Повторно сделать ПЦР-тест на 1-й и 7-й день пребывания на карантине. Авиаперевозчик обязан проверить наличие у пассажира приобретенного карантинного пакета охватывает страхование на случай заболевания COVID-19, место прохождения карантина и ПЦР-тесты на 1-й и 7-й день карантина.

Для комфортного путешествия пассажирам рекомендуют проверять актуальные правила въезда и отдыха накануне вылета.