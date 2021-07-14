SkyUp в августе запускает ряд рейсов в Саудовскую Аравию из Киева и Львова
SkyUp будет выполнять рейсы сразу в три города в Саудовской Аравии - Даммам, Джидда и Эр-Рияд
Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
Авиакомпания будет летать в Саудовскую Аравию по следующему расписанию:
- "Киев - Даммам - Киев" с 3 августа, рейсы по вторникам.
- "Киев - Джидда - Киев" с 8 августа, рейсы по четвергам и воскресеньям.
- "Киев - Эр-Рияд - Киев" с 4 августа, рейсы в Эр-Рияд по средам и субботам, рейсы в Киев четвергам и воскресеньям.
- "Львов - Даммам - Львов" с 5 августа, рейсы в Даммам по четвергам, рейсы во Львов по пятницам.
Для путешествия украинцам понадобится:
- вакцинированные путешественники
Предоставить сертификат о полном курсе вакцинации (утверждены вакцины: Pfizer / BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna - 2 дозы вакцины, Johnson & Johnson - 1 доза). Оказать негативное ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда в страну (не распространяется на детей, которым не исполнилось 8 лет). Зарегистрироваться на онлайн-платформе не позднее чем за 72 часа до вылета.
- Вакцинированные путешественники:
Для комфортного путешествия пассажирам рекомендуют проверять актуальные правила въезда и отдыха накануне вылета.
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