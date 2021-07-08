SkyUp с конца июля запустит рейсы из Киева на Мадейру

Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.



Согласно сообщению, SkyUp с 24 июля начинает выполнять прямые рейсы на Мадейру. Рейсы будут проходить каждую субботу туда и обратно.



Отмечается, что стоимость билетов на рейс Киев - Фуншал составит 4061 грн, а в обратном направлении - от 4115 грн.



В компании добавили, что для въезда на территорию острова украинцам, за исключением детей, не достигших 12 лет, необходимо иметь заполненную не позднее чем за 48 часов до посадки на самолет форму, а также сертификат о вакцинации, если ее полный курс был получен не ранее чем за 14 дней до прибытия на остров. Для въезда можно предоставить документ, удостоверяющий выздоровление от COVID-19 в период до 90 дней до прибытия на остров и медицинское подтверждение о выздоровлении. Кроме того, при въезде можно подать отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия в страну.



В пресс-службе также добавили, что с 2 июля 2021 года по возвращении из Португалии в аэропорту Борисполь обязательный тест экспресс-тест на антиген.

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