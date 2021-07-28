SkyUp анонсировал рейсы во Францию: в Париж и Ниццу

Об этом сообщила пресс-служба компании .

Рейсы Киев - Ницца - Киев стартуют 19 августа и будут выполняться по четвергам и воскресеньям.



Читайте также: Франция больше не будет требовать ПЦР-тест у украинцев, которые вакцинировались одобренными в ЕС препаратами

Рейсы Киев - Париж / Бове - Киев начнутся с 20 августа и будут выполняться трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.



Вакцины, признанные во Франции: Pfizer / Comirnaty, Moderna, AstraZeneca / Vaxzevria / Covishield и Jansen / Johnson & Johnson.

Правительство Франции разрешило въезд туристам из Украины с 9 июня.