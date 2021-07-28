SkyUp анонсировал рейсы во Францию: в Париж и Ниццу
Украинская авиакомпания SkyUp в августе начнет выполнять рейсы из Киева в Париж и Ниццу
Об этом сообщила пресс-служба компании .
Рейсы Киев - Ницца - Киев стартуют 19 августа и будут выполняться по четвергам и воскресеньям.
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Рейсы Киев - Париж / Бове - Киев начнутся с 20 августа и будут выполняться трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.
Вакцины, признанные во Франции: Pfizer / Comirnaty, Moderna, AstraZeneca / Vaxzevria / Covishield и Jansen / Johnson & Johnson.
- Правительство Франции разрешило въезд туристам из Украины с 9 июня.
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