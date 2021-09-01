SkyUp анонсировал рейсы "Киев-Лодзь" с 20 сентября
Лоукостер SkyUp открыл продажу билетов на рейсы "Киев - Лодзь" с 20 сентября
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
"С 20 сентября 2021 года авиакомпания SkyUp начнет выполнение рейсов по маршруту Киев - Лодзь - Киев. Полеты будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и средам. Вылеты как из Киева, так и обратные из Лодзи запланированы на вечернее время", - говорится в сообщении .
Как известным, по состоянию на 1 сентября Польша не открыла свои границы для украинцев, однако некоторые категории граждан имеют право посещать страну (это те, у которых есть карта поляка или разрешение на работу в стране).
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.88
Покупка 26.88Продажа 27.1
-
EUR
Покупка 31.63Продажа 32.03
- Актуальное
- Важное