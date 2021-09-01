SkyUp анонсировал рейсы "Киев-Лодзь" с 20 сентября

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"С 20 сентября 2021 года авиакомпания SkyUp начнет выполнение рейсов по маршруту Киев - Лодзь - Киев. Полеты будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и средам. Вылеты как из Киева, так и обратные из Лодзи запланированы на вечернее время", - говорится в сообщении .

Как известным, по состоянию на 1 сентября Польша не открыла свои границы для украинцев, однако некоторые категории граждан имеют право посещать страну (это те, у которых есть карта поляка или разрешение на работу в стране).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb