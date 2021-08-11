SkyUp анонсировал рейсы "Киев-Лиссабон" с 23 августа

Об этом сообщает ЦТС .



Первый рейс из Киева состоится 23 августа.



Перелеты будут выполняться один раз в неделю, по понедельникам с вылетом из Киева в 16:25



Обратные рейсы запланированы с 11 октября. Вылеты в 19:25.



Въезд разрешен гражданам Украины на континентальную территорию страны. Все пассажиры старше 12 лет должны предьявить негативное ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа, или результаты экспресс-теста на антитела к COVID-19 (TRAg), сделанного не более чем за 48 часов.

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