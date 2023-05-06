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SkyUp Airlines создал новую авиакомпанию, получившую лицензию на выполнение рейсов в ЕС

6 мая, 2023 суббота
05:02
Экономика

Авиакомпания SkyUp MT получила необходимые для выполнения рейсов в ЕС сертификаты и лицензии и зарегистрировала свой офис на Мальте, что позволит открыть регулярные рейсы из Европы.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

SkyUp MT получила сертификат эксплуатанта (AOC), сертификат CAMO (Continuing airworthiness management organisation) и лицензию на выполнение рейсов (AOL). Кроме того, компания зарегистрировала свой офис на территории Мальты, то есть государства-члены ЕС.

Благодаря этому авиаперевозчик сможет выполнять контракты на условиях "мокрого лизинга" (передачи самолета в аренду другой авиакомпании вместе с экипажем – ред.), а в перспективе – открывать регулярные рейсы из Европы.

"Получение сертификата AOC и лицензии AOL - важный этап полноценного развертывания деятельности SkyUp MT в Европе. О дальнейших шагах сообщим впоследствии", - говорится в сообщении компании.

Новая авиакомпания уже зарегистрировала первый самолет. Им стал Boeing 737-800 2011 выпуска с комплектацией салона на 189 мест. В компании говорят, что ранее этот самолет был частью флота SkyUp Airlines и имеет надпись The Power of Freedom, которую нанесли в рамках партнерства с фандрейзинговой платформой UNITED24.

До конца 2023 года SkyUp MT планирует получить еще самолеты, однако они будут не из флота украинского SkyUp, а поступят по новым контрактам.

  • Напомним, о планах открытия в ЕС собственной авиакомпании SkyUp Airlines сообщалось еще в середине прошлого года. Тогда у перевозчика намеревались начать летную программу в Европе с весны 2023 года.
Украина
ЕС
SkyUp
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