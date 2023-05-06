SkyUp Airlines создал новую авиакомпанию, получившую лицензию на выполнение рейсов в ЕС
Авиакомпания SkyUp MT получила необходимые для выполнения рейсов в ЕС сертификаты и лицензии и зарегистрировала свой офис на Мальте, что позволит открыть регулярные рейсы из Европы.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
SkyUp MT получила сертификат эксплуатанта (AOC), сертификат CAMO (Continuing airworthiness management organisation) и лицензию на выполнение рейсов (AOL). Кроме того, компания зарегистрировала свой офис на территории Мальты, то есть государства-члены ЕС.
Благодаря этому авиаперевозчик сможет выполнять контракты на условиях "мокрого лизинга" (передачи самолета в аренду другой авиакомпании вместе с экипажем – ред.), а в перспективе – открывать регулярные рейсы из Европы.
"Получение сертификата AOC и лицензии AOL - важный этап полноценного развертывания деятельности SkyUp MT в Европе. О дальнейших шагах сообщим впоследствии", - говорится в сообщении компании.
Новая авиакомпания уже зарегистрировала первый самолет. Им стал Boeing 737-800 2011 выпуска с комплектацией салона на 189 мест. В компании говорят, что ранее этот самолет был частью флота SkyUp Airlines и имеет надпись The Power of Freedom, которую нанесли в рамках партнерства с фандрейзинговой платформой UNITED24.
До конца 2023 года SkyUp MT планирует получить еще самолеты, однако они будут не из флота украинского SkyUp, а поступят по новым контрактам.
- Напомним, о планах открытия в ЕС собственной авиакомпании SkyUp Airlines сообщалось еще в середине прошлого года. Тогда у перевозчика намеревались начать летную программу в Европе с весны 2023 года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.28
Покупка 37.28Продажа 37.87
-
EUR
Покупка 40.89Продажа 41.82
- Актуальное
- Важное