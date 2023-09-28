Sky News получил "Эмми" за освещение войны в Украине в репортаже "Битва за Бучу и Ирпень"

Об этом сообщается на официальном сайте премии .

В США отметили британский канал в области новостей и документалистики (News and Documentary Emmy Award), в номинации "Лучшая новостная программа" (International Emmy Award for News).

Sky News получил награду за освещение войны в Украине в документальном материале продолжительностью 60 минут.

Репортаж "Битва за Бучу и Ирпень" (The lost souls of Bucha) начинается 5 марта 2022 года, когда начались жестокие бои за города, когда российские войска пытались окружить Киев. Мирных жителей бомбили из их домов, у многих не оставалось другого выбора, кроме как бежать. А другие, включая журналистов Sky News, были мишенями в своих автомобилях, говорится в описании к награде.

Режиссер Азад Сафаров, известный своей работой над фильмом "Дом из осколков", которого в прошлом году номинировали на "Оскар", выступает в роли продюсера в команде канала Sky News.

"Нас выбрали из 2600 заявок медиа со всего мира и 4 номинантов-финалистов. Когда-то после Победы расскажу вам многое о том, через что проходят журналисты и вся команда СМИ, чтобы рассказать миру правду о преступлениях россиян в Украине. Очень важно держать внимание всего мира на преступной войне России против Украины", - пишет он .

В номинации "Выдающийся сценарий" победу одержал документальный фильм "Затерянные души Бучи", рассказывающий о массовых захоронениях в городе.

"Документальный фильм о массовой могиле под церковью в Буче. Это о тех, чьи тела там нашли мертвыми, о тех, кто их любил и до сих пор любит. А также о тех, кто возвращал достоинство убитым", - пишет корреспондент и режиссер София Кошмар-Тимошенко .

Также Международную премию "Эмми" за актуальные события 2023 года получил "Дневники украинского военного времени" производства TRT World/Off The Grid Турции.

"В соответствии с законами войны гражданское население должно быть защищено. Но в Украине, похоже, оно было мишенью. Когда российские войска отходят, выявляется жестокость их оккупации. Освобожденные территории становятся местами преступлений. Некоторые были убиты или оставлены мертвыми. Других пытали или держали в плену", - говорится в описании на сайте "Эмми".

Кроме того, украинская фотокорреспондентка, журналистка и режиссер-документалист Юлия Кочетова сообщила, что ее команда CNN Worldwide получила "Эмми" в категории "Лучшее освещение актуальных новостей в прямом эфире" (Outstanding Live Breaking News Coverage) за освещение вторжения России в Украину.

Другие номинации, в которых победили связанные с Украиной материалы:

"Лучшее освещение актуальных новостей в прямом эфире" (Outstanding Live Breaking News Coverage) получил канал CNN Worldwide за освещение вторжения России в Украину.

"Лучший спецвыпуск новостей" (Outstanding Recorded News Special) победил "Украина: Материнская война" (Ukraine: A Mother's War) от NBC News Now.

"Лучше всех смонтированное интервью" (Outstanding Edited Interview) победило интервью "Президент Зеленский" (President Zelenskyy), вышедшее в программе 60 Minutes на CBS.

"Лучший монтаж: новости" (Outstanding Editing: News) победил сюжет The New York Times "Снято на камеру, отслежено по телефону: Российское военное подразделение, убившее десятки людей в Буче" That Killed Dozens in Bucha).

"Лучшее освещение экстренной новости на испанском языке" (Outstanding Coverage Of A Breaking News Story In Spanish) лучшим стал сюжет "Война Путина".

Полный список победителей .