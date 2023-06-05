Sky News обнародовал контракт о закупке Россией боеприпасов из Ирана на $1 млн
В СМИ попал контракт о закупке Россией у Ирана артиллерийских и танковых снарядов, а также ракет разного размера
Вероятный контракт на закупку боеприпасов обнародовал телеканал Sky News .
В документе, датированном 14 сентября 2022 года, говорится об образцах артиллерийских и танковых снарядов и ракет разного размера на общую сумму более 1 млн долларов.
Источник передал телеканалу документ вместе с пятью страницами якобы связанного контракта, содержащего стволы для танка Т-72 и стволы для гаубицы, а также снаряды к ней. Это соглашение стоило около 740 тыс. долларов.
"Это контракт между иранцами и россиянами по поводу боеприпасов... Мы считаем, что он на 100% аутентичен", – утверждает источник в органах безопасности Британии.
Sky News показал документы премьеру Украины Денису Шмыгалю во время его визита в Великобританию в мае, а также министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли.
"Мы подозревали, что происходит что-то подобное. Как только мы проверим это должным образом, мы сможем действовать соответственно", – сказал журналистам посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
В то же время Клеверли сказал: "Когда нам предоставят информацию, мы попытаемся ее оценить и подтвердить. И, конечно, мы будем принимать решение на основе этого".
Фото: news.sky.com
- В мае издание CNN отмечало, что Иран снабжает России по Каспийскому морю все больше боеприпасов, а Запад не может этому помешать.
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