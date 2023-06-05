Вероятный контракт на закупку боеприпасов обнародовал телеканал Sky News .

В документе, датированном 14 сентября 2022 года, говорится об образцах артиллерийских и танковых снарядов и ракет разного размера на общую сумму более 1 млн долларов.

Источник передал телеканалу документ вместе с пятью страницами якобы связанного контракта, содержащего стволы для танка Т-72 и стволы для гаубицы, а также снаряды к ней. Это соглашение стоило около 740 тыс. долларов.

"Это контракт между иранцами и россиянами по поводу боеприпасов... Мы считаем, что он на 100% аутентичен", – утверждает источник в органах безопасности Британии.

Sky News показал документы премьеру Украины Денису Шмыгалю во время его визита в Великобританию в мае, а также министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли.

"Мы подозревали, что происходит что-то подобное. Как только мы проверим это должным образом, мы сможем действовать соответственно", – сказал журналистам посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

В то же время Клеверли сказал: "Когда нам предоставят информацию, мы попытаемся ее оценить и подтвердить. И, конечно, мы будем принимать решение на основе этого".

Фото: news.sky.com