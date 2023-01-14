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Сквозь взгляд Медведчука смотрел Сатана...

Евстратий Зоря
14 января, 2023 суббота
08:01
Мнение

Медведчук и Деркач — деятели, десятилетиями последовательно поддерживавшие МП в Украине, жертвовали в эту структуру финансы, влияли на ее внутреннюю жизнь

Чтобы лучше было понятно, чем является Лавра Печерская с точки зрения Московии, следует напомнить, что именно Деркач вносил во времена Януковича законопроект о передаче комплекса монастыря в собственность МПвУ (Московского патриархата в Украине, - ред.). Записав в список на приватизацию, кстати, и Феодосийский монастырь Киевского Патриархата.

Именно Деркач вносил во времена Януковича законопроект о передаче комплекса монастыря в собственность МПвУ

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Деркач многие годы был официально преподавателем курса государственно-церковных отношений в Академии МПвУ, написал даже учебник.

Именно влияние и активность Деркача помогли Онуфрию обойти на выборах главу МПвУ  Антония — ставленника Новинского.

Медведчук всячески продвигал МП и через СДПУ(о), и как глава администрации Кучмы. Во время войны активно светился рядом с Кириллом Гундяевым, а его жена сняла пропагандистский сериал "Паломница" о том, как хорош и духовен МП в Украине. Кстати, говорят, что эта семья была одним из основных спонсоров известного столичного монастыря МП, глава которого активно критикует на своей странице в ФБ "вмешательство политики в жизнь Церкви".

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Семья Медведчука была одним из основных спонсоров известного столичного монастыря МП, глава которого активно критикует на своей странице в ФБ "вмешательство политики в жизнь Церкви"

Кто-то удивлен, что именно такие лица теснейшим образом привязаны к МПвУ, а он — привязан к ним?

P.S. Вспомнился случай, как после какого-то мероприятия Митрополит Эпифаний шел по коридору парламента, и вдруг из бокового коридора появился Медведчук. Взгляд, которым кум кремлевского тирана "прожег" Предстоятеля Украинской Церкви, помню до сих пор — столько страстной ненависти я не видел до этого никогда. Сквозь этот взгляд смотрел сам сатана…

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Об авторе. Евстратий Заря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель главы Управления внешних церковных связей ПЦУ

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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