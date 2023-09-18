Скумбрия, запеченная в духовке в фольге. Простой вкусный рецепт
Сегодня мы будем запекать скумбрию по самому простому вкусному рецепту
Ингредиенты для приготовления запеченной скумбрии:
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две скумбрии
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пучок петрушки
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два зубка чеснока
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растительное масло – две столовые ложки
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лимон – шесть ломтиков
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лимонный сок – две столовые ложки
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соль, перец (по вкусу)
Пошаговый рецепт приготовления запеченной скумбрии:
Фото: Getty Images
- размораживаем скумбрию
- тщательно ее чистим
- моем
- вытираем
- моем лимон
- нарезаем тоненькими кружочками
- разрезаем кружочек на две части
- моем петрушку
- нарезаем
- чистим чеснок
- измельчаем его ножом
- на отдельной тарелке смешиваем сок лимона, растительное масло, зелень и измельченный чеснок
- полученной смесью фаршируем наши скумбрии
- делаем на рыбках несколько неглубоких надрезов
- в каждый из них кладем кусочек лимона
- застилаем противень для выпечки фольгой
- выкладываем на него рыбу
- накрываем сверху фольгой
- запекаем полчаса в разогретой до 180 градусов духовке
- убираем со скумбрии верхний слой фольги
- даем ей десять минут, чтобы зарумянилась.
Приятного аппетита!
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