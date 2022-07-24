В Киеве мужчина передавал информацию о наших военных корреспондентке одного из российских СМИ
Скумбрия в духовке
Простой рецепт домашнего приготовления
Что нам понадобится?
- одна свежемороженая скумбрия
- одна луковица
- две столовые ложки кетчупа (по вкусу)
- три столовые ложки майонеза
- соль
- специи для рыбы (по вкусу)
Как приготовить скумбрию в духовке
- размораживаем рыбу
- тщательно потрошим ее и убираем черную пленку
- промываем тушку под проточной водой
- нарезаем рыбу на порционные куски
- солим по вкусу и добавляем специи для рыбы
- очищаем лук и нарезаем тонкими кольцами
- готовим соус: смешиваем майонез и кетчуп
- обмакиваем кусочки рыбы в соус
- противень застилаем пергаментной бумагой
- выкладываем на лист кусочки скумбрии, вставляя между ними кольца лука
- сверху рыбу смазываем соусом
- ставим скумбрию в разогретую до 160 градусов духовку
- выпекаем примерно полчаса
- вытаскиваем из духовки
- ждем пока остынет
- перед подачей на стол украшаем лимонными корочками
Приятного аппетита!
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