Скульптуры основателей Киева переодели в "ангелов" из ВСУ, МВД и коммунальщиков
Скульптор Владимир Журавель украсил скульптуры ангелов повязками на руках с надписью важных служб, сегодня защищающих страну на всех фронтах
Об этом стало известно с его facebook-страницы .
"Свет обязательно победит! Дорогие наши защитники и защитницы, энергетики и коммунальщики, правоохранители и спасатели, медики и волонтеры, благодарим вас! Вы наши герои! Вы наши ангелы! Низкий вам поклон! Поздравляем с грядущим Рождеством Христовым и Новым! Иисусу Христу! Слава Украине!", - говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что музыкант Юрий Журавель выпустит книгу с карикатурами о русско-украинской войне.
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