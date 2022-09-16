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Скучная шутка. Орбан насмехается над Европарламентом, назвавшим Венгрию неполноправной демократией

16 сентября, 2022 пятница
21:00
Мир Виктор Орбан

Призыв Европарламента урезать финансирование Венгрии из-за отступления от принципов демократии – это "скучная шутка"

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

"Что касается решения Европарламента, то мы думаем, что это из области шуток. Но мы не смеемся потому, что это скучная шутка", - сказал Орбан.

Он уверяет, что евродепутаты приняли такое решение "чтобы развлечься". "Мы не обращаем на это внимания", – заверил Орбан.

  • 15 сентября большинство депутатов Европарламента осудило попытки правительства Виктора Орбана подорвать устои демократии в Венгрии, назвав Венгрию неполноправной демократией.
  • Венгрия договорилась с РФ о дополнительных поставках газа с 1 сентября.
  • 6 сентября Венгрия пригрозила заблокировать продление некоторых санкций Европейского Союза против России, если трех олигархов из РФ не исключат из перечня санкций.
  • Президент Венгрии Каталин Новак 7 сентября заявила, что целью страны является уменьшение зависимости от энергоносителей из России.

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Европарламент
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Виктор Орбан
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