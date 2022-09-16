Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

"Что касается решения Европарламента, то мы думаем, что это из области шуток. Но мы не смеемся потому, что это скучная шутка", - сказал Орбан.

Он уверяет, что евродепутаты приняли такое решение "чтобы развлечься". "Мы не обращаем на это внимания", – заверил Орбан.

15 сентября большинство депутатов Европарламента осудило попытки правительства Виктора Орбана подорвать устои демократии в Венгрии, назвав Венгрию неполноправной демократией.

Венгрия договорилась с РФ о дополнительных поставках газа с 1 сентября.

6 сентября Венгрия пригрозила заблокировать продление некоторых санкций Европейского Союза против России, если трех олигархов из РФ не исключат из перечня санкций.

Президент Венгрии Каталин Новак 7 сентября заявила, что целью страны является уменьшение зависимости от энергоносителей из России.