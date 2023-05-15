Скрывавшегося на Киевщине под видом переселенца боевика "ЛНР" приговорили к 8 годам тюрьмы
Суд назначил 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества боевику "ЛНР", который после сотрудничества с оккупантами скрывался на Киевщине под видом переселенца
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Злоумышленником является уроженец Довжанска (ранее Свердловск), который в 2017 году добровольно присоединился к составу подконтрольной российским оккупантам "народной милиции ЛНР". Там его назначили старшим стрелком. Находясь на этой "должности", он активно участвовал в обстреле позиций украинских войск на востоке нашего государства", - говорится в сообщении.
Мужчину также привлекали к ремонту военной техники.
"Впоследствии боевик решил покинуть ряды террористов и скрыто прибыл на подконтрольную Украине территорию, где пытался легализоваться как переселенец из Луганской области", - рассказали в СБУ и отметили, что пособника террористов поймали в 2021 году в Киевской области.
Его признали виновным по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации) УКУ.
- Жительницу Донецкой области приговорили к 5 годам тюрьмы за передачу информации о ВСУ оккупантам.
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