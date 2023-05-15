Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Злоумышленником является уроженец Довжанска (ранее Свердловск), который в 2017 году добровольно присоединился к составу подконтрольной российским оккупантам "народной милиции ЛНР". Там его назначили старшим стрелком. Находясь на этой "должности", он активно участвовал в обстреле позиций украинских войск на востоке нашего государства", - говорится в сообщении.

Мужчину также привлекали к ремонту военной техники.

"Впоследствии боевик решил покинуть ряды террористов и скрыто прибыл на подконтрольную Украине территорию, где пытался легализоваться как переселенец из Луганской области", - рассказали в СБУ и отметили, что пособника террористов поймали в 2021 году в Киевской области.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации) УКУ.