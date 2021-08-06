Скрывался от следствия: СБУ поймала экс-чиновника "Укрзализныци"
СБУ установила местонахождение и задержала бывшего руководителя производственного подразделения "Укрзализныци", который подозревается в присвоении почти 1 млн грн, выделенных на ремонт путевых машин
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Как известно, он скрывался "в течение длительного времени" без точных данных. Экс-чиновника задержали на железнодорожном вокзале в Киеве.
По данным следствия, чиновник организовал механизм присвоения денег, выделенных на обслуживание путевой техники, привлекая коммерческую структуру.
Согласно заключенному договору, подрядчики должны обслуживать машинные комплексы, но фактически не проводили никаких работ. Переведенные на их счета средства вывели в тень.
В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.78
Покупка 26.78Продажа 27.01
-
EUR
Покупка 31.59Продажа 31.96
- Актуальное
- Важное