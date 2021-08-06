Скрывался от следствия: СБУ поймала экс-чиновника "Укрзализныци"

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Как известно, он скрывался "в течение длительного времени" без точных данных. Экс-чиновника задержали на железнодорожном вокзале в Киеве.



По данным следствия, чиновник организовал механизм присвоения денег, выделенных на обслуживание путевой техники, привлекая коммерческую структуру.



Согласно заключенному договору, подрядчики должны обслуживать машинные комплексы, но фактически не проводили никаких работ. Переведенные на их счета средства вывели в тень.



В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.

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