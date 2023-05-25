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Скрывался более 20 лет: в Южной Африке поймали подозреваемого в геноциде в Руанде

25 мая, 2023 четверг
16:58
Мир

В Южной Африке задержан один из самых разыскиваемых подозреваемых в совершении геноцида в Руанде — Фулгенс Каишем. Он скрывался более 20 лет

Об этом сообщает Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (IRMCT) ООН.

Злоумышленник был пойман 24 мая во время совместной операции следователей ООН и властей Южной Африки. По данным следствия, Каишема организовал убийство около 2000 представителей этнического меньшинства тутси в коммуне Кивума — женщин, мужчин, детей и пожилых людей.

Человек купил и раздал бензин, чтобы поджечь церковь, в которой находились мирные люди. Когда это не удалось, Каишем вместе с другими на бульдозере разрушил церковь с людьми внутри. Это произошло 15 апреля 1994 года.

В июле 1994-го Каишема вместе с женой, детьми и зятем бежал в Демократическую Республику Конго. Затем он скрывался в разных странах Африки и в 1999 году попросил убежища в Кейптауне, где скрывался под вымышленным именем, пишет CNN.

Ему выдвинули подозрение и объявили в розыск в 2001 году. Каишему пытались задержать три года назад, но операция провалилась.

CNN со ссылкой на следователей ООН пишет, что сразу после задержания Каишема отрицал свое лицо. Но к концу дня он признался, что уже долгое время ждал ареста.

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Криминал
ООН
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