Об этом сообщает Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (IRMCT) ООН.

Злоумышленник был пойман 24 мая во время совместной операции следователей ООН и властей Южной Африки. По данным следствия, Каишема организовал убийство около 2000 представителей этнического меньшинства тутси в коммуне Кивума — женщин, мужчин, детей и пожилых людей.

Человек купил и раздал бензин, чтобы поджечь церковь, в которой находились мирные люди. Когда это не удалось, Каишем вместе с другими на бульдозере разрушил церковь с людьми внутри. Это произошло 15 апреля 1994 года.

В июле 1994-го Каишема вместе с женой, детьми и зятем бежал в Демократическую Республику Конго. Затем он скрывался в разных странах Африки и в 1999 году попросил убежища в Кейптауне, где скрывался под вымышленным именем, пишет CNN.

Ему выдвинули подозрение и объявили в розыск в 2001 году. Каишему пытались задержать три года назад, но операция провалилась.

CNN со ссылкой на следователей ООН пишет, что сразу после задержания Каишема отрицал свое лицо. Но к концу дня он признался, что уже долгое время ждал ареста.