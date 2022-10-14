Скрытый заработок, манипуляции с имуществом и связи с ОПЗЖ. Как Верховный Суд опять опозорился из-за кандидата в ВСП

За последние несколько месяцев совет провел более 60 собеседований с кандидатами на должность члена ВСП от Верховной Рады Украины, Съезда представителей юридических вузов и научных учреждений, а также от Съезда судей Украины.

Каких только претендентов мы с вами не видели. И успели не раз удивиться их отчаянности и самоуверенности. А еще — невероятной удаче: иметь состояние, которое в несколько раз превышает официальные доходы, покупать недвижимость по цене ниже рыночной, и в предпенсионном возрасте жить якобы за счет матери и жены.

Расскажем вам о последних двух — кандидатах от Съезда судей. Собеседования с ними завершили конкурс в Высший совет правосудия. Мы еще не знаем, какое решение принял по ним Этический совет, впрочем эти претенденты точно достойны нашего внимания. Хотя бы потому, что продолжают вершить правосудие и выносить решения по имени Украины.

Это Александр Сасевич – судья Львовского окружного административного суда. По информации журналистов, в 2018 году он принимал участие во встрече, где заранее согласовывались кандидатуры в Высший совет правосудия от Съезда судей. Это очевидно не отвечает принципам отбора на должности и подрывает доверие к судейской независимости, – рассказала нашим журналистам эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик:

"К Сасевичу вопрос и относительно его роли в вот этиих "мафиозных судейских сделках". Журналисты Bihus.Info зафиксировали своими камерами, как Сасевич вместе с другими судьями принимал участие в одном из тайных совещаний в помещении Административного суда, где обсуждался этот вопрос. Сасевич вышел последним вместе с судьей печально известного ОАСК Богданом Саниным и сел даже с ним в одно авто".

Сасевич также был замечен и на вероятной манипуляции с декларированием имущества. В частности, скорее всего намеренно, занизил цену своего автомобиля - Suzuki SX4 2012-го года выпуска, указав стоимость всего 149 тысяч 900 гривен, тогда как в то время такое авто даже подержанное - стоило дороже.

В 2014 году жена приобрела еще одно авто, Volkswagen Passat 2013-го года, на средства, которые ей то ли подарили, то ли она выиграла в лотерею. А это 35 тыс долларов – неплохой выигрыш получается.

Уже в 2020 году жена кандидата в ВСП вместе с сыном приобрела квартиру во Львове на 92 кв.м и 2 паркоместа.

Во сколько эта покупка обошлась семье – судья не помнит, – продолжает Галина Чижик:

"Почему Александр Сасевич не указывает, сколько это стоило, хотя это очень странно. Условно говоря, его жена с сыном покупают недвижимость сейчас, а не 20 или 30 лет назад. Он указывает, что ее стоимость неизвестна, хотя она ему точно была известна. Хотелось бы узнать, как он объяснял это на собеседовании".

Когда мы встретили Александра Сасевича в суде, он обещал ответить нам на все вопросы. Впрочем, уже на следующий день помощница судьи позвонила и отменила договоренную встречу. Глава комитета по коммуникациям в Совете судей Украины оказался не очень коммуникабельным.

Как видим, ответственность, открытость и независимость, обязательные для члена Высшего совета правосудия - не самые сильные стороны Александра Сасевича. Надеемся, Этический совет по результатам собеседования примет по этому кандидату справедливое решение.

А вот и второй претендент в Высший совет правосудия – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Сергей Бурлаков.

Его тесно связывают с харьковским миллионером и депутатом IX созыва Александром Фельдманом, бывшим членом уже запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ", - говорит Галина Чижик:

"Фельдман был известен тем, что голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года, которые фактически привели к эскалации конфликта во время Революции Достоинства. В 2017-18 гг. Бурлаков активно сотрудничал с семьей Фельдманов и осуществлял представительство их интересов, из этого мы можем делать выводы об этом кандидате. Бурлаков, собственно, получал доверенности от Фельдмана и членов его семьи".





В 2018 году судья Бурлаков руководил болгарской фирмой. И, судя по декларации, ничего за это не получал. Эксперт Центра противодействия коррупции считает, что судья, возможно, скрыл свой заработок:

"Это очень странная история, потому что фактически он согласился оказывать серьезные услуги, руководил компанией, но делал это безвозмездно. Либо он был указан в реестрах только как номинальный руководитель, и это тоже вопрос к его добросовестности, либо он на саморм деле получал какие-то средства, но их скрывал. Это вопросы, которые должен был задавать ему Этический совет".

Не может Бурлаков объяснить и состояние своей семьи, которое никак не совпадает с официальными доходами. Например, мать судьи в 2018 году смогла приобрести в собственность квартиру площадью почти 40 кв.м в Борисполе Киевской области, имея по состоянию на 2017 год доход в 29 тыс. грн и еще 217 грн сбережений. Сергей Бурлаков забыл указать стоимость этой квартиры матери, впрочем, мы уверены, что обошлась недвижимость точно дороже 29-ти тыс. грн. "Очень часто судьи или же кандидаты в судьи делают это, чтобы не объяснять откуда деньги, потому что когда цены нет, то вроде бы и не нужно было каких-то денег платить за эту квартиру", - продолжает Галина Чижик:

"Так же не декларирует Бурлаков и стоимость земельного участка площадью более 1000 кв. м на Харьковщине, и более 60 тыс. кв. в Кировоградской области, которые его жена приобретала раньше. Огромные вопросы, откуда деньги на покупку этой недвижимости".

Судья не раз был замечен на вероятных манипуляциях со стоимостью своего имущества. В декларации за 2017 год как кандидат на должность судьи Верховного суда Бурлаков указал в своей собственности корпоративные права трех предприятий. Стоимость только одного из них достигала более сотни тысяч гривен. Впрочем, по требованию закона после назначения на должность Бурлаков лишился их. Уверяет – за 500, 1000 и 5 тыс. грн. То есть отдал практически даром. Сложно в это поверить. Похоже на очередную попытку скрыть реальное состояние.

А еще Сергей Бурлаков получает очень дорогие подарки. В 2018-м кандидату в ВРП подарили антикварную книгу "Отцы и дети судебной реформы" 1914-го года и картину украинской художницы Валентины Самойлик-Артющенко "Лодочки у причала".

По словам экспертов, Бурлакова считают креатурой Бориса Гулько, председателя Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда. Один из самых влиятельных судей и член так называемой судейской мафии, которая все эти годы уничтожала судебную систему Украины, - говорит Галина Чижик:

"В случае, если ему дадут зеленый свет, то очень вероятно, что за Бурлакова проголосует Съезд судей и он станет членом ВСП. Мы понимаем, чьими указаниями и инструкциями он будет руководствоваться на этом посту. Это продолжение всех тех ненавистных практик, которые мы имели в прошлом, когда "судейская мафия" фактически ставит своих людей на должности в ВСП и затем контролирует всю судебную систему через них".

Надеемся, что Этический совет тщательно исследовал последних претендентов в Высший совет правосудия - ключевой судейский орган. Его члены должны иметь кристальную репутацию и безупречную биографию, чтобы судебная реформа и дальше проходила, а вместе с этим - Украина двигалась в Европейский союз.