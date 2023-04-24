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Скрытый вражеский след в ценных бумагах Украины, - исследование Youcontrol

24 апреля, 2023 понедельник
16:02
Экономика

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку установила порядок раскрытия эмитентами ценных бумаг информации о наличии связей с иностранными государствами зоны риска во время действия военного положения. Срок подачи такой информации – до 30 апреля. Аналитики R&D центра YouControl обнаружили, что по состоянию на конец апреля под данное требование НКЦБФР подпадают как минимум 340 акционерных обществ, 23 из них – это украинские АО, являющиеся совладельцами российских компаний

Полная версия исследования на сайте YouControl.

До 30 апреля текущего года предприятия, выпускающие в обращение ценные бумаги, банкноты или бумажные деньги, должны предоставить Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) информацию о наличии связей с иностранными государствами зоны риска с 01.01.2021 - 31.12.2022 гг.: Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Исламской Республикой Иран, Корейской Народно-Демократической Республикой.

Аналитики YouControl, используя официальные источники открытых данных (ЕГР, SMIDA, российский ЕГРЮО), сформировали выборку из 340 компаний, которые подпадают под ключевые признаки действия решения НКЦБФР относительно наличия связей с иностранными государствами зоны риска во время действия военного положения и должны представить соответствующую информацию государственному регулятору.

Около 30% компаний из выборки работают в перерабатывающей промышленности - от производства пищевых продуктов и текстильных изделий до производства машин и оборудования. 19% занимаются торговлей разными видами товаров. 11% АО занимаются профессиональной, научной и технической деятельностью и строительством. 7,5% вовлечены в сферу недвижимости, 8% оказывают финансовые услуги.

Украинские АО & иностранные государства зоны риска. Более 90% исследуемых АО имеют связи с Российской Федерацией, не более 5% — с республикой Беларусь. 2 украинских АО - ЗАО "АО НЬЮ ЧЕЛЕНДЖ ИНТЕРНЕШНЛ" и ЧАО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС" в период с 2021-2022 гг. имели в структуре собственности резидентов Исламской Республики Иран. Связей украинских АО в рамках сложившейся выборки с Корейской Народно-Демократической Республикой обнаружено не было.

дослідження Youcontrol

Фото: Getty Images

Присутствие украинского бизнеса в России. По состоянию на конец апреля 2023 г. 23 украинских акционерных общества являются совладельцами российских компаний. Среди них:

Банки с российским капиталом. 4 украинских банковских учреждения в составе акционеров за период 2021-2022 годы имели российских представителей. В настоящее время эти банки находятся в стадии прекращения деятельности.

  • ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК" , который с декабря 2022 года принадлежат Государству Украины в лице Государственного предприятия "Национальный фонд инвестиций Украины". До этого акционером компании являлась государственная российская корпорация развития "ВЕБ.РФ".
  • АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК" (ранее АО "СБЕРБАНК"), 100% акций которого принадлежат российскому ПАО "Сбербанк России", 50% акций которого принадлежат государству РФ в лице Министерства финансов.
  • АО "БАНК ФОРВАРД", акционером которого является российский АО "Банк Русский Стандарт", а бенефициаром выступает Рустам Тарико, с октября 2022 года находящийся под санкциями СНБО.
  • АО "ВТБ БАНК" , принадлежащий одноимённому российскому банку, более 60% акций которого принадлежат правительству РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

дослідження Youcontrol

Как компании скрывают связи с РФ. Одним из распространенных способов обхода санкций стало изменение страны гражданства и/или регистрации с России на другие страны, в частности: Кипр, Израиль, Казахстан, Британия и другие. Ярким примером этого является изменение страны регистрации с России на Кипр председателя совета директоров и мажоритарного акционера группы компаний Vioil Виктора Пономарчука. В большинстве связанных с ним компаний, согласно данным ЕГР, изменение страны регистрации произошло в 2017 году. При этом в исторических данных компаний ЧАО "ФАРМБИОТЕХИНВЕСТ" и ЧАО "ЭНЗИМ" он значится как зарегистрированный в России вплоть до 2021 года.

Сокрытие данных по российским бенефициарам также возможно из-за неподачи соответствующей информации или предоставления недостоверной информации государственному регистратору. Возможный пример, записи в ЕГР о российских бенефициарах 2 компаний - ЧАО "РУСАНОВКА" и АО "ЛУБНЫГАЗ" - исчезли в 2017 году. При этом акционеры данных АО – британские компании TECHNOLOGIES UPGRADE LIMITED и AER ALTER ENERGY RESOURCES LTD соответственно не вышли из структуры собственности. Вероятно, именно через эти компании совладельцами украинских акционерных обществ были граждане России.

Согласно данным английского реестра компаний бенефициаром AER ALTER ENERGY RESOURCES LTD до августа 2021 года был гражданин России Виктор Зубарев. А компания TECHNOLOGIES UPGRADE LIMITED сменила бенефициара с россиянина Салгерея Салгереева на гражданку Украины Ирину Федорову только в марте 2023 года. При этом по данным ЕГР бенефициаром ЧАО "РУСАНОВКА", мажоритарным акционером которого является TECHNOLOGIES UPGRADE LIMITED, значится не Салгерей Салгереев, а резидент острова Маврикий Мухаммад Рашид Ахмад Хамиири.

Как свидетельствуют проанализированные данные по акционерным обществам Украины в частности, так и по всем компаниям страны в целом, связи со страной-агрессором и другими странами зоны риска, даже после года полномасштабной войны, имеют место в украинской бизнес-среде. Напомним, сотрудничество с контрагентами, имеющими прямые, опосредованные, скрытые, любые связи с россией, является рисковым. Бизнес должен тщательно проверять партнеров, ведь может подвергнуть себя санкциям, штрафам и другим проблемам с законом, уже не говоря о больших репутационных рисках.

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