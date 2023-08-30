Скрытые поставки украинского титана в РФ: росолигарху Шелкову объявили дополнительные подозрения
Украинские правоохранители разоблачили новые преступления подсанкционному олигарху из России Михаилу Шелкову, причастному к схемам скрытой поставки титанового сырья из нашей страны агрессору
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
По данным следствия, Шелков обходил наложенные на него персональные санкции СНБО и использовал для этого подконтрольную компанию в одной из стран ЕС. По документам это иностранное предприятие выступало заказчиком титанового сырья в ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" из Днепропетровской области. Впрочем, на самом деле украинскую продукцию по железной дороге отправляли в Россию.
Организаторы получали миллионные доходы от уклонения от налогов и сокрытия настоящих доходов, пока РФ не начала полномасштабную войну. Они нанесли госбюджету Украины ущерб на сумму около 100 млн грн в течение 2020-2021 годов.
В настоящее время Шелков сообщен о дополнительных подозрениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины - №212 уклонения от уплаты налогов, и №209 легализация имущества, полученного преступным путем.
- 21 июня Служба безопасности сообщила о подозрении подсанкционному российскому олигарху Михаилу Шелкову, причастному к схемам скрытой поставки украинского титанового сырья в Россию, где из нее делали ракеты "Калибр".
- 24 июня Служба безопасности Украины задержала в Днепре Александра Федосеева – "правую руку" подсанкционного миллиардера Михаила Шелкова, которому недавно объявили подозрение за вывоз титана из Украины в Россию.
- 11 июля Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на аукцион ООО "Инвестагро", принадлежавшее россиянину Михаилу Шелкову.
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