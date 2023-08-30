Скрытые поставки украинского титана в РФ: росолигарху Шелкову объявили дополнительные подозрения

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

По данным следствия, Шелков обходил наложенные на него персональные санкции СНБО и использовал для этого подконтрольную компанию в одной из стран ЕС. По документам это иностранное предприятие выступало заказчиком титанового сырья в ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" из Днепропетровской области. Впрочем, на самом деле украинскую продукцию по железной дороге отправляли в Россию.

Организаторы получали миллионные доходы от уклонения от налогов и сокрытия настоящих доходов, пока РФ не начала полномасштабную войну. Они нанесли госбюджету Украины ущерб на сумму около 100 млн грн в течение 2020-2021 годов.

В настоящее время Шелков сообщен о дополнительных подозрениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины - №212 уклонения от уплаты налогов, и №209 легализация имущества, полученного преступным путем.