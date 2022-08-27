Скрытая мобилизация в Москве и Петербурге направлена на подготовку танкистов, - ГУР

Об этом сообщили в telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Кураторами мобилизационных кампаний назначаются непосредственно руководители соответствующих регионов. В частности, Андрей Воробьев, губернатор Московской области. Один из "верных штыков" Путина занимает этот пост с 2012 года, заменив на нем нынешнего министра обороны РФ Сергея Шойгу", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что мужчинам призывного возраста предлагается подписать контракты "добровольцев" сроком от 3-х до 12-ти месяцев. Основная мотивация – повышенное денежное довольствие. Кандидатам обещают зарплату в размере до 240 000 руб (147 800 тыс. грн), которая перечисляется на специальную банковскую карту от военкомата. На время обучения и простоя – 30 000-45 000 руб (18 500 – 27 700 тыс. грн).

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Сам контракт подписывается после прохождения ряда обязательных процедур: психологических тестов, заполнения анкеты, а также прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). По словам "вербовщиков", ВВК проводится условно. Фактически принимают всех желающих, даже с категорией "В" (ограниченно пригодных) в военном билете.

Известно, что основная часть желающих из Москвы и Московской области заключает контракты на базе воинской части 73621 (1-я танковая армия) ВС РФ - Одинцово, микрорайон Баковка, Московская обл. После заключения контракта проводится подготовка контрактников от 10 дней до месяца, главное внимание сосредоточено на подготовке экипажей танков Т-72Б3.

"В дальнейшем новоиспеченных "контрактников" отправляют в 56-й центр подготовки младших специалистов мотострелковых войск (в/ч 71717), который находится в Сертолово Ленинградской обл., для прохождения углубленной подготовки", - сообщает ГУР.

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