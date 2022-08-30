Скрытая мобилизация терпит неудачу. Ставка в армии РФ сделана на наемников, - Генштаб ВСУ
На временно оккупированных территориях находится около 4500-5000 боевиков разных ЧВК
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"Проведение скрытой мобилизации в центральных и юго-восточных регионах РФ терпит неудачу. Россияне все чаще отказываются идти умирать за идеи кремлевского диктатора. Учитывая это, в министерстве обороны страны-агрессора решили увеличить количество наемников ЧВК, участвующих в боевых действиях на территории Украины.В первую очередь в войне против нашего государства командование с РФ активно использует представителей российской ЧВК "Вагнер"/"Лига"", - говорится в сообщении.
По оценкам военной разведки Украины, на временно оккупированных территориях находятся около 4500-5000 боевиков.
"Они работают на определенных направлениях как штурмовые отряды, действующие в первой линии наступательных войск", – добавляют в минобороны Украины.
- Напомним, Вооруженные силы Украины попали по базе ЧВК "Вагнера" в Попасной.
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