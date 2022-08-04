Скрыл квартиру за 4,2 млн грн. Киве объявили еще одно подозрение
Национальное антикоррупционное бюро Украины заочно сообщило бывшему народному депутату Украины о подозрении в недекларировании квартиры стоимостью 4,2 млн грн
Об этом сообщает НАБУ.
По данным следствия, экс-депутат в 2019 году приобрел квартиру в поселке Козин в Киевской области площадью 260 кв. м. Чтобы скрыть этот факт, он сделал номинальным владельцем квартиры доверенное лицо.
У детективов НАБУ есть доказательства того, что бывший нардеп пользовался квартирой в Козине в 2020 году. Однако он не указал в своей декларации, что владеет этой недвижимостью и пользуется ею.
Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.
В сообщении не указывают фамилию депутата, но напоминают, что в августе 2021 года ВАКС признал необоснованными активы в сумме более 1,2 млн грн, которые принадлежали народному депутату Украины, и взыскал их в доход государства. По данным декларации эти средства нардеп получил от передачи в аренду жомовой ямы.
Поэтому можно заключить, что речь идет об Илье Киве. 6 марта 2022 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Киве и анонсировала объявление его в международный розыск.
- 10 марта суд заочно отправил Киву под стражу по делу о госизмене.
- ГБР уже собрало необходимые документы для объявления Кивы в международный розыск.
- 29 марта Илье Киве следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении за пропаганду войны и призывах к насильственной смене власти.
- 20 апреля Кива объявил о намерении просить у России убежища и гражданства.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.26
Покупка 38.26Продажа 39.3
-
EUR
Покупка 38.5Продажа 39.72
- Актуальное
- Важное