Об этом сообщает НАБУ.

По данным следствия, экс-депутат в 2019 году приобрел квартиру в поселке Козин в Киевской области площадью 260 кв. м. Чтобы скрыть этот факт, он сделал номинальным владельцем квартиры доверенное лицо.

У детективов НАБУ есть доказательства того, что бывший нардеп пользовался квартирой в Козине в 2020 году. Однако он не указал в своей декларации, что владеет этой недвижимостью и пользуется ею.

Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

В сообщении не указывают фамилию депутата, но напоминают, что в августе 2021 года ВАКС признал необоснованными активы в сумме более 1,2 млн грн, которые принадлежали народному депутату Украины, и взыскал их в доход государства. По данным декларации эти средства нардеп получил от передачи в аренду жомовой ямы.

Поэтому можно заключить, что речь идет об Илье Киве. 6 марта 2022 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Киве и анонсировала объявление его в международный розыск.

10 марта суд заочно отправил Киву под стражу по делу о госизмене.

ГБР уже собрало необходимые документы для объявления Кивы в международный розыск.

29 марта Илье Киве следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении за пропаганду войны и призывах к насильственной смене власти.

20 апреля Кива объявил о намерении просить у России убежища и гражданства.

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