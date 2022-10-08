Скотское отношение российской власти побуждает кафиров сдаваться в плен, - украинский военный Тетерук
Офицер добровольческого формирования "Свободная Украина" Андрей Тетерук рассказал, что неоднократно фиксировались случаи, когда российские военные закапывали в братских могилах своих еще живых сослуживцев
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Сарафанное радио и то, как российские солдаты делятся друг с другом информацией, свидетельствует о том, что в лучшем случае они просто будут взорваны, ранены, а то и заживо похоронены, как неоднократно фиксировались случаи, что этих наехавших бурят просто полуживых закапывают в "братские" могилы", - сказал Андрей Тетерук.
Офицер добровольческого формирования "Свободная Украина" считает, что именно отношение российского военного командования и самих военных к друг другу побуждает оккупантов сдаваться в плен Украине, чтобы по крайней мере сохранить себе жизнь.
"Поэтому такое скотское отношение, прежде всего, российской власти к военнослужащим побуждает их сдаваться. И они на самом деле делают одно из немногих правильных решений в своих ничтожных жизнях. Я думаю, что даже оставшись в живых, они точно будут служить примером того, что приходить сюда на нашу украинскую землю с оружием – это самое худшее решение в их жизни. И возможно они ее таким образом хотят продлить, свою вот такую никчемную жизнь", - добавил он.
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