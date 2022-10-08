Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Сарафанное радио и то, как российские солдаты делятся друг с другом информацией, свидетельствует о том, что в лучшем случае они просто будут взорваны, ранены, а то и заживо похоронены, как неоднократно фиксировались случаи, что этих наехавших бурят просто полуживых закапывают в "братские" могилы", - сказал Андрей Тетерук.

Офицер добровольческого формирования "Свободная Украина" считает, что именно отношение российского военного командования и самих военных к друг другу побуждает оккупантов сдаваться в плен Украине, чтобы по крайней мере сохранить себе жизнь.

"Поэтому такое скотское отношение, прежде всего, российской власти к военнослужащим побуждает их сдаваться. И они на самом деле делают одно из немногих правильных решений в своих ничтожных жизнях. Я думаю, что даже оставшись в живых, они точно будут служить примером того, что приходить сюда на нашу украинскую землю с оружием – это самое худшее решение в их жизни. И возможно они ее таким образом хотят продлить, свою вот такую никчемную жизнь", - добавил он.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Позже гражданам РФ, стоящим на военном учете, запретили выезд за границу.

Украинские пограничники записали видеообращение к россиянам, где призывали сдаваться в плен.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в первые недели работы проекта "Хочу жить" на его горячую линию россияне звонили более 2 тыс. раз .