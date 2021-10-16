Скотланд-Ярд считает убийство члена парламента в Великобритании терактом

Об этом сообщает Радио Свобода .

В полиции заявили, что смертельное нападение на члена парламента от Консервативной партии Дэвида Эймса считают терактом.

"Предварительное расследование показало потенциальную мотивацию, связанную с исламистским экстремизмом", - говорится в заявлении Скотланд-Ярда от 16 октября. Следствие считает, что нападавший действовал водиночку.

Нападение на 69-летнего Эймса произошло во время встречи с избирателями в баптистской церкви в городке Ли-он-Си в графстве Эссекс. Нападавший несколько раз ударил члена парламента ножом. От полученных ран мужчина скончался.

Полиция задержала по подозрению в убийстве 25-летнего мужчину. У него нашли нож. Имя задержанного правоохранители не называют.

Дэвид Эймс был членом парламента с 1983 года. В 2015 году за свою службу Эймс был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II.