Скотланд-Ярд считает убийство члена парламента в Великобритании терактом
Убийство члена парламента Великобритании Дэвида Эймса квалифицировали как теракт
Об этом сообщает Радио Свобода .
В полиции заявили, что смертельное нападение на члена парламента от Консервативной партии Дэвида Эймса считают терактом.
"Предварительное расследование показало потенциальную мотивацию, связанную с исламистским экстремизмом", - говорится в заявлении Скотланд-Ярда от 16 октября. Следствие считает, что нападавший действовал водиночку.
Нападение на 69-летнего Эймса произошло во время встречи с избирателями в баптистской церкви в городке Ли-он-Си в графстве Эссекс. Нападавший несколько раз ударил члена парламента ножом. От полученных ран мужчина скончался.
Полиция задержала по подозрению в убийстве 25-летнего мужчину. У него нашли нож. Имя задержанного правоохранители не называют.
Дэвид Эймс был членом парламента с 1983 года. В 2015 году за свою службу Эймс был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II.
- Напомним, 15 октября в графстве Эссекс мужчина ножом смертельно ранил депутата от Консервативной партии Дэвида Эймса.
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