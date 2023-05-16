Скорректировали график поставки оружия: Зеленский вернулся в Киев и провел ставку
16 мая президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку верховного главнокомандующего, на ней заслушали результаты проверки боеготовности вновь бригад
Об этом он написал в Telegram .
"Первое дело по возвращении в Киев - Ставка. Заслушал руководителей ОСУВов о ходе боевых действий на их участках фронта", - говорится в сообщении.
Кроме того, на заседании была рассмотрена общая оперативная обстановка и данные разведок.
"Скорректировали график поставок вооружения и боеприпасов. Их распределение по боевым частям и резервам. Заслушали результаты проверки боеготовности вновь бригад", - сообщил Зеленский.
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