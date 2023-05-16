Об этом он написал в Telegram .

"Первое дело по возвращении в Киев - Ставка. Заслушал руководителей ОСУВов о ходе боевых действий на их участках фронта", - говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании была рассмотрена общая оперативная обстановка и данные разведок.

"Скорректировали график поставок вооружения и боеприпасов. Их распределение по боевым частям и резервам. Заслушали результаты проверки боеготовности вновь бригад", - сообщил Зеленский.