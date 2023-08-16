Скорой победы Украины в этой войне не будет. Колонка Сергея Згурца

Уникальные украинские морские дроны SeaBaby

Сегодня стали известны подробности того, как Украина успешно атаковала Крымский мост в июле, а также вывела из строя десантный российский корабль и танкер. Это было сделано новыми морскими дронами SeaBaby. СБУ передала радиокомпании CNN уникальные кадры, на которых зафиксировано использование экспериментального морского беспилотника боевых миссий. Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что беспилотник SeaBaby является собственной технической разработкой СБУ. Над разработкой и изготовлением работают спецслужбы Украины, которым помогают инженеры и программисты. Важно то, что этот уникальный дрон будет и дальше использоваться в боевых действиях против России. Василий Малюк рассказал, что есть много миссий и планов, где и как они будут использоваться. Поэтому мы продолжаем ожидать, что сюрпризы от использования беспилотников SeaBaby для противника будут болезненными и неожиданными.

Войска РФ проводят стратегическую оборонительную операцию с элементами наступления

Полковник СБУ и народный депутат Роман Костенко рассказал, что ситуация в Запорожском направлении очень сложная, а интенсивность боевых действий очень высока. Он подчеркнул, что вся линия фронта сейчас находится в фазе активных действий, а ситуация на одном направлении тесно связана с другим направлением. Российские оккупационные войска проводят стратегическую оборонительную операцию с элементами наступления. Украина продолжает проводить анонсированную наступательную операцию с элементами обороны. Костенко подчеркнул, что Силы обороны продолжают атаковать на стратегически важных направлениях, хотя это достаточно тяжело. Ведь Силы обороны наступают на противника, имеющего преимущество в артиллерии и авиации, не говоря уже о заминированных территориях. Россияне упорно пытаются удержать свои позиции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Поскольку, в случае успеха наступления Сил обороны, по словам Костенко, для украинской армии открываются отличные возможности для освобождения остальных оккупированных территорий и ударов по военным объектам РФ в Крыму. Костенко отметил, что как только ВСУ освободят Мелитополь, Бердянск и выйдут к берегам Азовского моря, вся логистика оккупантов через оккупированный Крым будет остановлена. Поэтому для россиян Запорожское направление очень важно, и они это прекрасно понимают. Учитывая эти обстоятельства, а именно активные действия ВСУ на Юге, россияне активизировались на Востоке. В частности, на Купянском направлении.

Наступление россиян на Купянском направлении

Роман Костенко убежден, что путинский режим будет усиливать ресурсами войска РФ в Украине, ведь им нужны любые победы, которые можно продавать электорату накануне выборов. Одной из таких побед, которые Путин может продать россиянам, считает Костенко, может быть выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако, если говорить о военной цели наступления россиян на Востоке, то это попытка оттянуть наши резервы с Запорожского направления и заставить Силы обороны маневрировать и перебросить резервы на Купянское направление. Костенко отметил, что Купянск очень важен для россиян с точки зрения логистики. Они рассматривали город как одну из главных узловых железнодорожных станций, которые они имели до контрнаступления ВСУ. Однако, по мнению полковника СБУ, у них ничего не получится. Для захвата станции Купянск россиянам нужно много ресурса и определенные тактические решения. Поскольку местность и рельеф на Купянском направлении не способствует наступательному характеру боевых действий.



Наступление российской армии на Купянском направлении по состоянию на 16 августа

Россия не рассчитывала на такие потери техники в этой войне

Роман Костенко также рассказал, что Силы обороны очень много уничтожают российскую технику. По его мнению, россияне точно не рассчитывали на такие потери тяжелой техники в боях. Он добавил, что изо дня в день ВСУ уничтожают в разы больше российской техники, чем россияне украинской. Это вынуждает военное руководство РФ привлекать резервы для боев по всем фронтам. Однако говорить, что это стратегические резервы РФ пока рано. Военной бронетехники у россиян хватает. Вопрос состоит только в темпах восстановления поврежденных и уничтоженных образцов. Часто россияне снимают с баз хранения технику разного качества. По словам Костенко, разных типов бронированной техники у россиян предостаточно. Ведь русские всегда готовились к войне против НАТО и накапливали соответствующие ресурсы.

Скорой и легкой победы Украины не будет

По словам Романа Костенко, война с Россией не закончится одним контрнаступлением ВСУ . К тому же, как он заметил, контрнаступление не всегда означает успех. Или не означает успех, который мы запланировали. Сейчас боевые действия могут вестись за отдельно взятое село и Силы обороны могут нести потери. Поэтому иногда военно-политическое руководство должно принимать решение о целесообразности использования резервов для наступательной операции. Важно также понять, как подчеркнул Костенко, что Россия готовится к войне на истощение. Поэтому Украина, в ответ на действия россиян, должна отработать собственную стратегию. Костенко добавил, что контрнаступательная операция ВСУ не является единичным глобальным планом для выигрыша в войне. Это только часть плана. И нам важно понять, как поэтапно будет идти эта война. Если в этом году нам не удается отбросить россиян, подчеркнул Костенко, нужно изменить тактику. Готовить резервы, изменять подходы к использованию ресурсов и ведению боевых действий. Украинцы должны понять, что скорой победы не будет. Россия имеет более мощные возможности в экономике и ВПК. То же касается и человеческого ресурса. Поэтому для нас возможно лучше будет растянуть освобождение собственных территорий во времени, но сохранить жизнь наших военных.

Разминирование деоккупированных территорий

Исполнительный директор ОО "Ассоциация саперов Украины" Тимур Пистрюга объяснил, что есть три вида разминирования: гуманитарное, боевое и оперативное. Все эти виды разминирования нуждаются в значительной материально-технической поддержке. В частности, это касается боевого разминирования. Для разминирования территорий наши военные нуждаются в роботизированной технике, которая может делать проходы в инженерных заграждениях. Это позволит решать ряд задач для инженерно-саперных подразделений. То есть оснащение подразделений для разминирования является главным условием эффективной работы. Также очень важным вопросом, по словам Пистрюги, является обучение и тренировка саперов. Украина до полномасштабного вторжения имела много профессиональных специалистов для разминирования. Однако после вторжения РФ потребность в профессиональных саперах только растет. То есть сейчас для Украины сверхважной потребностью, на которую нужно обращать внимание, является обучение и подготовка саперов.