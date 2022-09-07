Скорой победы над РФ не будет, но война не будет длиться годами, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине не стоит рассчитывать на скорую победу над Россией, но выразил убеждение, что война не продлится годами
Об этом Данилов заявил в интервью LB.ua.
"Я хотел бы не согласиться, что годы-годы-годы мы будем бороться с этим агрессором. Я более оптимистичен в этом случае, у меня свой прогноз, как это должно закончиться. Я очень осторожно к этому отношусь. Я говорю, что, раз, – это будет непростая война, два – победа будет за нами, три – не будет скорой победы, но это точно не годы”, – сказал Данилов.
Он добавил, что Украина должна сделать так, чтобы у РФ после поражения снова не возникло желания на кого-то нападать.
"Мы должны сделать так, чтобы после нашей победы у них вообще не было желания, не было зубов во рту кого-нибудь покусать, не только нас. И мы это обязательно с вами сделаем, тогда нам будет спокойнее", - заверил Данилов.
- 23 августа аналитик Defense Express Сергей Згурец заявил, что война России против Украины не закончится в 2022 году .
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