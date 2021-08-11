Скоростной трамвай в Киеве восстановит движение с 12 августа
Движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" в Киеве восстановят 12 августа
Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"С 12 августа восстанавливается движение скоростного трамвая от станции" Старовокзальная ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что схемы движения трамвайных маршрутов №1, №1 и временного №2-Т останутся неизменными.
В пресс-службе также предупредили, что в связи с проведением капитального ремонта, трамваи будут проходить станцию "Индустриальная" транзитом, без остановки для посадки и высадки пассажиров.
Кроме того, в КГГА предупредили, что движение временных автобусных маршрутов №1-Т, №3-Т и трамваев маршрута №2 закрывается. Автобусы вернутся на свои постоянные маршруты, которые они обслуживали.
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