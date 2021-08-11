Скоростной трамвай в Киеве восстановит движение с 12 августа

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).



"С 12 августа восстанавливается движение скоростного трамвая от станции" Старовокзальная ", - говорится в сообщении.



Отмечается, что схемы движения трамвайных маршрутов №1, №1 и временного №2-Т останутся неизменными.



В пресс-службе также предупредили, что в связи с проведением капитального ремонта, трамваи будут проходить станцию "Индустриальная" транзитом, без остановки для посадки и высадки пассажиров.



Кроме того, в КГГА предупредили, что движение временных автобусных маршрутов №1-Т, №3-Т и трамваев маршрута №2 закрывается. Автобусы вернутся на свои постоянные маршруты, которые они обслуживали.

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