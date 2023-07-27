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Скорость украинского контрнаступления растет, CNN

27 июля, 2023 четверг
19:13
Война с Россией

Американские чиновники заявляют, что темпы украинского контрнаступления начали расти, а ВСУ удалось обнаружить слабые места врага

Об этом пишет CNN .

Украина пишет, что Украина направила больше сил на юго-восток, что свидетельствует: Киев обнаружил потенциальные слабые места в российских оборонных линиях.

Кроме того, отмечается, что Украина получила более мощное западное оружие и больше военных прошли учения, чем в начале контрнаступления в июне. Анонимный американский чиновник сказал CNN, что Украина развернула "основную наступательную силу", хотя и имеет еще некоторые мощности в резерве.

Сообщается, что толчок в контрнаступательных действиях уже принес некоторые результаты.

Российские военные признали, что ВСУ в среду, 26 июля, удалось "вклиниться" на трех участках первой линии обороны России на линии фронта в Запорожье.

"На Запорожском фронте началась вторая волна контрнаступления", - заявил оккупационный "глава Запорожской области" Владимир Рогов.

В свою очередь, украинские военные не комментируют ситуацию в этом районе и просто сообщают, что наступательные действия на южном фронте "постепенно продвигаются".

Рогов утверждает, что российские войска использовали весь свой арсенал, включая авиацию, чтобы бороться с украинскими силами. Президент РФ Путин заявил, что "военные действия значительно усилились", однако, несмотря на это, он утверждает, что украинское контрнаступление теряет силу.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул на возможный новый толчок в контрнаступлении, заявив, что Киев "приближается к моменту, когда наступательные могут набрать темп, потому что Украина уже разминирует некоторые территории".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные союзники "могут ожидать, что Украина будет продолжать давить".

"Украина хорошо подготовлена ​​и хорошо обучена, чтобы добиться успеха, и, как я уже сказал на прошлой неделе, они борются упорно, они прокладывают себе путь, чтобы пройти через минные поля и другие препятствия, но при этом Украина все еще имеет боевую мощь ", - прокомментировал Остин на пресс-конференции в Папуа-Новой Гвинее.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в ​​Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ освободили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 23 июля, заявил , что Силы обороны отвоевали половину территорий, которую Россия оккупировала с начала полномасштабного вторжения.

25 июля в американском ISW заявили , что контрнаступление Украины не будет быстрым и легким.

На Бахмутском направлении Силы обороны 25 июля выбили россиян с позиций у Андреевки, на направлении Старомайорского – имели успех и закрепляются на достигнутых позициях. ВСУ сдерживали наступление россиян в районе Марьинки, а в других направлениях отражали атаки противника.

26 июля в Генштабе сообщили, что Силы обороны продолжают наступать в трех направлениях. Российские же оккупанты пытаются вернуть утраченное положение возле Роботино Запорожской области. Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что Силы обороны продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг Бахмута. Жесткие бои продолжаются в районе населенных пунктов Клищиевка, Курдюмовка, Андреевка.

Американские официальные лица заявили 26 июля, что в Украине сказали им, что армия сейчас участвует в главном направлении контрнаступления, опрокидывая больше войск и техники на самый западный из трех фронтов, вблизи Запорожья.

Аналитики Института изучения войны (ISW) заявили , что в среду наши воины запустили механизированную контрнаступательную операцию в Запорожской области и, вероятно, прорвали враждебные позиции обороны вблизи Орехова.

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