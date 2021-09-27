"Скорость распространения возросла в разы": Кузин заявил, что среди заражений коронавирусом в Украине преобладает штамм "Дельта"

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает "РБК-Украина" .



"Мы точечно берем информацию из каждой области и видим, что все случаи, которые сейчас секвенуются и оказываются, - это" Дельта ", - сказал Кузин.



При этом главный санврач Украины отметил высокой скорости распространения этого штамма.



"Стоит заметить, что мы столкнулись с" Дельта "-штамом, не совсем типичный для нас. Тот вариант вируса, который циркулировал в нас изначально," Альфа "-штам - распространялся не столь быстро. Скорость распространения" Дельты "выросла в разы ", - сказал Кузин.



По словам чиновника, один человек может в среднем может инфицировать от 5 до 8 человек при интенсивном общении, в случае пребывания в замкнутом помещении и т.п..

Напомним, ранее Харьковская облгосадминистрация сообщила, что в 99% детей, госпитализированных в Харьковской области с коронавируса, обнаружили штамм "Дельта" .