"Скорость распространения возросла в разы": Кузин заявил, что среди заражений коронавирусом в Украине преобладает штамм "Дельта"
В Украине большинство новых случаев заражения коронавирусом приходится на штамм "Дельта", который характеризуются большей заразностью
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает "РБК-Украина" .
"Мы точечно берем информацию из каждой области и видим, что все случаи, которые сейчас секвенуются и оказываются, - это" Дельта ", - сказал Кузин.
При этом главный санврач Украины отметил высокой скорости распространения этого штамма.
"Стоит заметить, что мы столкнулись с" Дельта "-штамом, не совсем типичный для нас. Тот вариант вируса, который циркулировал в нас изначально," Альфа "-штам - распространялся не столь быстро. Скорость распространения" Дельты "выросла в разы ", - сказал Кузин.
По словам чиновника, один человек может в среднем может инфицировать от 5 до 8 человек при интенсивном общении, в случае пребывания в замкнутом помещении и т.п..
- Напомним, ранее Харьковская облгосадминистрация сообщила, что в 99% детей, госпитализированных в Харьковской области с коронавируса, обнаружили штамм "Дельта" .
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