Скорость под 180 км/ч, попытка заявить об угоне: в прокуратуре рассказали подробности дела о смертельном ДТП в Харькове
16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский, 26 октября совершивший смертельное ДТП в Харькове, после аварии пытался заявить об угоне автомобиля
Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает "РБК-Украина" .
При этом, по словам спикера прокуратуры, защита юноши придерживается позиции, что за рулем находился не он, а сам виновник аварии помимо попытки заявить об угоне еще и представлялся другой фамилией и отказался давать показания во время допроса.
"Сторона защиты заявляет, что это не он находился за рулем. Это их позиция, у нас есть доказательства, и во время следствия мы будем собирать доказательную базу и доказывать именно свою позицию. ... Есть риски того, что подозреваемый может скрывать вещественные доказательства или влиять на свидетелей, которые являются его друзьями, хоть они и находятся в тяжелом состоянии в больнице. …На момент допроса он отказывался давать показания, ссылаясь на статью 163 КУ", – рассказал Чубенко.
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Кроме того, спикер прокуратуры назвал приблизительную скорость, с которой двигался водитель-нарушитель.
"Это примерно около 180 км/ч", - сказал Чубенко, отметив, что указать точную цифру может только экспертиза.
В то же время Telegram-канал "Х**вый Харьков" сообщил, что заявить об угоне Харьковский пытался, позвонив в полицию из туалета больницы, куда был госпитализирован после ДТП. По данным Telegram-канала, за это на Харьковского открыли еще одно дело – по ст. 383 Уголовного кодекса (заведомо ложное уведомление о совершении преступления).
Кроме того, канал обнародовал видео, якобы снятое до аварии в салоне машины Харьковского. На видео водитель говорит: "Я едва ее не зах**рив. Мы ехали где-то 160".
- Напомним, вечером 26 октября в Харькове авто Infiniti на бешеной скорости влетело в легковушку Chevrolet на перекрестке: погиб водитель Chevrolet, трое пассажиров Infiniti получили травмы .
- Суд арестовал без права внесения залога 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, повлекшего смертельное ДТП.
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