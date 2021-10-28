Скорость под 180 км/ч, попытка заявить об угоне: в прокуратуре рассказали подробности дела о смертельном ДТП в Харькове

Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает "РБК-Украина" .



При этом, по словам спикера прокуратуры, защита юноши придерживается позиции, что за рулем находился не он, а сам виновник аварии помимо попытки заявить об угоне еще и представлялся другой фамилией и отказался давать показания во время допроса.



"Сторона защиты заявляет, что это не он находился за рулем. Это их позиция, у нас есть доказательства, и во время следствия мы будем собирать доказательную базу и доказывать именно свою позицию. ... Есть риски того, что подозреваемый может скрывать вещественные доказательства или влиять на свидетелей, которые являются его друзьями, хоть они и находятся в тяжелом состоянии в больнице. …На момент допроса он отказывался давать показания, ссылаясь на статью 163 КУ", – рассказал Чубенко.



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Кроме того, спикер прокуратуры назвал приблизительную скорость, с которой двигался водитель-нарушитель.



"Это примерно около 180 км/ч", - сказал Чубенко, отметив, что указать точную цифру может только экспертиза.



В то же время Telegram-канал "Х**вый Харьков" сообщил, что заявить об угоне Харьковский пытался, позвонив в полицию из туалета больницы, куда был госпитализирован после ДТП. По данным Telegram-канала, за это на Харьковского открыли еще одно дело – по ст. 383 Уголовного кодекса (заведомо ложное уведомление о совершении преступления).



Кроме того, канал обнародовал видео, якобы снятое до аварии в салоне машины Харьковского. На видео водитель говорит: "Я едва ее не зах**рив. Мы ехали где-то 160".