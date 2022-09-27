"Скоро здесь пол-России будет": перехвачен разговор оккупанта с реакцией на мобилизацию

Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ .

"Скоро Херсон будет Россией через пару дней, и х*й знает, что с нами здесь будут делать", - рассказывает рашист жене.

Россиянка спрашивает о чувствах мужа.

"Надо ранение получать. Апатия, деморализация. Просто взяли все, что у меня было в голове, выкинули и насрали. Раньше шутки были типа отсюда либо "200", либо "300" - теперь это не шутки", - говорит оккупант.

Также рашист рассказал жене, что в связи с мобилизацией, вероятно, денег не будет: "Скоро здесь пол-России будет. Каждому по 200 тыс. платить не смогут и выплачивать большие бабки за ранения".

Жена говорит, что в РФ рассказывают, что мобилизованные заменят на фронте уже имеющихся военных, а соответственно пойдут в бой.

"Ах*еть. Кто - 20 человек?", - возмущается мужчина.

Также россиянка говорит, что муж мог уволиться со службы, но уже вышел закон, наказывающий за отказ идти в войска на 10 лет.

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