Скоро врагу придется попрощаться с тактикой огневого вала, – военный эксперт Киричевский
Эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что работа HIMARS начинает изматывать россиян по нехватке боекомплектов и приближает к такому феномену как снарядный голод, о котором пока рано говорить, но еще недели две-три недели такой работы по вражеским тылам и противнику будет сложно обеспечивать свои наступательные действия
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Если начнем с восточного направления в общих чертах, то сегодняшний день, 9 июля, значителен, потому что к утру наши войска смогли отразить атаку кафиров сразу на нескольких направлениях, в том числе и Бахмутскому. Произошел сам факт того, что динамика событий становится положительной", даже если россияне пытаются на востоке Украины навязать формат боевых действий и предпринимают попытки наступать сразу в нескольких направлениях", - рассказал военный эксперт.
Иван Киричевски предположил, что российский генералитет заела фрустрация, что один город они брали три месяца, поэтому решили сразу на три направления нацелиться, то есть на Бахмут, Краматорск и Славянск.
"Но если наши войска смогли отразить атаки россиян на трех направлениях, соответственно, динамика положительна. Возможно, эта линия городов на Донбассе станет пределом, который российская армия не просто не сможет перейти, но и окончательно вымотается. И это будет именно тот рубеж, которого украинские войска смогут перейти через некоторое время в контрнаступление", - подчеркнул Киричевский.
Военный эксперт заметил на эффективной работе уже наших HIMARS по тылам противника.
"Такая работа HIMARS почитает выматывать россиян по нехватке боекомплектов и приближает к такому феномену как снарядный голод. Хотя, конечно, пока рано об этом говорить, но еще недели две-три недели такой работы по тылам врага, и скоро россиянам придется попрощаться со своей тактикой". для обеспечения своих наступательных действий. А дальше посмотрим, как они себя покажут в равных условиях", - подытожил Киричевский .
- 2 июля Минобороны США подчеркнуло, что ВСУ умело используют HIMARS, чтобы поражать командные пункты россиян.
- 7 июля Запорожская ОВА сообщила, что в Запорожской области российские кафиры сбегают со своих постов и складов после ударов с HIMARS. Искать 30 дезертиров приехала ФСБ
- 8 июля стало известно, что еще четыре HIMARS Украина получит от США в новом пакете помощи
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное