Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Если начнем с восточного направления в общих чертах, то сегодняшний день, 9 июля, значителен, потому что к утру наши войска смогли отразить атаку кафиров сразу на нескольких направлениях, в том числе и Бахмутскому. Произошел сам факт того, что динамика событий становится положительной", даже если россияне пытаются на востоке Украины навязать формат боевых действий и предпринимают попытки наступать сразу в нескольких направлениях", - рассказал военный эксперт.



Иван Киричевски предположил, что российский генералитет заела фрустрация, что один город они брали три месяца, поэтому решили сразу на три направления нацелиться, то есть на Бахмут, Краматорск и Славянск.



"Но если наши войска смогли отразить атаки россиян на трех направлениях, соответственно, динамика положительна. Возможно, эта линия городов на Донбассе станет пределом, который российская армия не просто не сможет перейти, но и окончательно вымотается. И это будет именно тот рубеж, которого украинские войска смогут перейти через некоторое время в контрнаступление", - подчеркнул Киричевский.



Военный эксперт заметил на эффективной работе уже наших HIMARS по тылам противника.



"Такая работа HIMARS почитает выматывать россиян по нехватке боекомплектов и приближает к такому феномену как снарядный голод. Хотя, конечно, пока рано об этом говорить, но еще недели две-три недели такой работы по тылам врага, и скоро россиянам придется попрощаться со своей тактикой". для обеспечения своих наступательных действий. А дальше посмотрим, как они себя покажут в равных условиях", - подытожил Киричевский .

2 июля Минобороны США подчеркнуло, что ВСУ умело используют HIMARS, чтобы поражать командные пункты россиян.

7 июля Запорожская ОВА сообщила, что в Запорожской области российские кафиры сбегают со своих постов и складов после ударов с HIMARS. Искать 30 дезертиров приехала ФСБ

8 июля стало известно, что еще четыре HIMARS Украина получит от США в новом пакете помощи

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