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Скоро в Украине будет два Дня победы, а у кого-то не останется ни одного, - Зеленский обратился к украинцам по случаю 9 мая

9 мая, 2022 понедельник
09:32
Общество

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю 9 мая. Он отметил, что украинцы свободные люди, которые идут своим путем. На этом пути сегодня мы ведем войну и никому не отдадим ни клочка своей земли

Соответствующее видеообращение президент обнародовал в телеграмм.

"Нет ничего опаснее коварного врага, но нет ничего ядовее притворного друга", - процитировал президент великого украинского философа Григория Сковороду.

Это война не двух армий. Это война двух мировоззрений. Варваров, которые обстреливают музей Сковороды и верят, что их ракетами можно уничтожить нашу философию. Она их раздражает. Она им чужда. Она их пугает. Она заключается в том, что мы свободные люди, идущие своим путем", - заметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина не отдаст оккупантам ни клочки своих территорий, ни клочки своей истории.

"Наш враг мечтал, что мы откажемся отмечать 9 мая и победу над нацизмом. Чтобы слово "денацификация" получило шанс. Миллионы украинцев боролись с нацизмом и прошли трудный и долгий путь. Выгнали нацистов из Луганска, выгнали нацистов из Донецка, освободили от окупа , Мелитополь, Бердянск. Выгнали нацистов из Ялты, Симферополя, Керчи и всего Крыма. Освободили от нацистов Мариуполь. Они выгнали нацистов со всей Украины, но названные мной города сегодня особенно вдохновляют нас. Дают веру, что мы точно прогоним оккупантов из своей земли , – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что в День победы над нацизмом мы боремся за новую победу. Путь к ней труден, но мы не сомневаемся, что победим.

"Мы гордимся нашими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм. И мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить. Мы бы не знали горя, если бы все наши враги умели читать и делать правильные выводы. 24 февраля Россия начала наступление. Наступление на те же грабли. На них наступает нога каждого оккупанта, который приходит на нашу землю. Мы пережили разные войны. Но все имели один финал. Нашу землю засевали пули и снаряды, но ни один враг не смог пустить здесь корни. Нет оков, которые смогут сковать наш свободный дух", - сказал Президент Украины.

Кроме того, Зеленский отметил, что преимущество защитников и защитниц Украины в том, что они не воюют "за батюшку царя, фюрера, партию и вождя". А воюют за Родину.

"Мы никогда не воевали против кого-то. Мы всегда воюем за себя. За свою свободу. За свою независимость. Чтобы победа наших предков была не зря. Они дрались за свободу для нас и победили. Мы сражаемся за свою свободу, за свободу для своих детей, а значит победим. Мы никогда не забудем то, что сделали наши предки во Второй мировой войне. Где погибло более восьми миллионов украинцев. И домой не вернулся каждый пятый украинец. А в общей сложности война унесла по меньшей мере 50 миллионов человеческих жизней. Мы не говорим "можем повторить". Ибо хотеть повторить 2194 дня войны может только сумасшедший. Тот, кто уже повторяет ужасные преступления гитлеровского режима, подражает нацистской философии, копирует все, что делали они. Он обречен. Ибо был проклят миллионами предков, когда начал подражать их убийцу. А потому потеряет все. И совсем скоро в Украине будет два Дня победы. А у кого-то не останется ни одного", - добавил он.

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Владимир Зеленский
война с Россией
9 мая
Киев
День победы над нацизмом
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