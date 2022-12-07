Скоро украинцы смогут отказаться от пластикового водительского удостоверения, будет действовать электронное, - Федоров
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что совсем скоро на постоянной основе будут действовать именно электронные водительские права, пластиковые будут делать по желанию
Об этом он пишет в телеграме.
Федоров сообщил, что премьер-министр подписал "революционное постановление", запускающее новый этап развития цифровых документов.
"Теперь, когда вы получаете водительские удостоверения, можете отказаться от пластика. И использовать только цифровые документы. Почему это новый этап развития цифровых документов? В цифровом будущем мы видим, что все документы и услуги будут digital first. То есть сначала цифровые, а бумажные - по желанию", - объясняет он.
Он подчеркнул, что пластиковые права могут понадобиться для вождения автомобиля за границей. Он также сообщил, что Украина сотрудничает с Польшей, чтобы там также действовали электронные версии украинских документов. Федоров отметил, что для некоторых услуг Дию уже использует Канада.
- В Минцифре сообщили, что приложение "Дия" будет работать даже в случае отключения электроэнергии или исчезновения мобильного интернета, главное - наличие покрытия.
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