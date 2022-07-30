Об этом в своем твиттере написал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Сегодня мы обсудили последние события со времени нашего предварительного разговора. Я рад, что министр обороны США вернулся с хорошими новостями. Скоро появятся средства для укрепления нашей обороноспособности", – написал он.

Координатор Совета национальной безопасности США на закрытом брифинге в пятницу анонсировал объявление нового пакета военной помощи Украине.

Также накануне Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который до этого пообщался Лавровым.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb