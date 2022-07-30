"Скоро появятся средства для укрепления нашей обороноспособности", – Резников после разговора с коллегой из США
Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином текущую ситуацию и оборонную помощь
Об этом в своем твиттере написал министр обороны Украины Алексей Резников.
"Сегодня мы обсудили последние события со времени нашего предварительного разговора. Я рад, что министр обороны США вернулся с хорошими новостями. Скоро появятся средства для укрепления нашей обороноспособности", – написал он.
- Координатор Совета национальной безопасности США на закрытом брифинге в пятницу анонсировал объявление нового пакета военной помощи Украине.
- Также накануне Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который до этого пообщался Лавровым.
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