Коррупционер – это государственный служащий, присвоивший деньги бюджета (налогоплательщиков) или взявший взятку.

Коллаборационист – это гражданин (государственный служащий или нет), сотрудничающий с врагом (статья 111-1 УКУ).

Мародер – это человек, который крадет на поле боя вещи убитых или раненых (статья 432 УК).

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Человек ленивый, неспособный, необразованный не является автоматически коррупционером, коллаборационистом или мародером. Чиновник, действия которого не вкладываются в ваши представления о лучшей публичной политике здесь и сейчас, не является автоматически коррупционером или коллаборационистом или мародером. Коррупционер не является автоматически коллаборационистом. Коллаборационист не является автоматически коррупционером. И никто из них не мародер. Человек, говорящий не на том языке, который слушает не ту музыку, читает не те книги – не является автоматически ни коррупционером, ни коллаборационистом. Коррупционеры и коллаборационисты могут быть очень активными, образованными, разговаривать на правильном языке и петь правильные песни.

Используя слова не по назначению, мы их полностью обесцениваем, стирая границу между недостойным поведением и преступлением. Если преступлением называть все - значит, преступлений вообще нет

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Используя слова не по назначению, мы их полностью обесцениваем, стирая границу между недостойным поведением и преступлением. Если преступлением называть все — значит, преступлений вообще нет.

Дойдет до того, что скоро кота, укравшая кусок колбасы, мы будем серьезно называть коррупционером, коллаборационистом и мародером.

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Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

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