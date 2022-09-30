Об этом Кирилл Буданов заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

"Скоро это закончится... Где-то в конце мая я рассказал, как будет алгоритм происходить. Я тогда сказал, что июнь будет для нас плохим, будем немного терять. В июле будет застой, в августе начнем движения с восстановления территорий. Зимой война в значительной степени стихнет. И вот после зимы начнется завершение этого конфликта, выходом на первом этапе на границы по состоянию на 1991 год", – сказал Кирилл Буданов.

Вечером 30 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал угрозу Беларуси.

29 сентября бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что война закончится в Крыму 2023 года.

14 сентября Бен Ходжес призвал мир начинать готовиться к распаду России.

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