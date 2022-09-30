Скоро это кончится. Буданов спрогнозировал финал войны
По словам главы ГУР МОУ, зимой война существенно утихнет, а весной ВСУ выйдут на границы Украины 1991 года
Об этом Кирилл Буданов заявил в эфире всеукраинского телемарафона.
"Скоро это закончится... Где-то в конце мая я рассказал, как будет алгоритм происходить. Я тогда сказал, что июнь будет для нас плохим, будем немного терять. В июле будет застой, в августе начнем движения с восстановления территорий. Зимой война в значительной степени стихнет. И вот после зимы начнется завершение этого конфликта, выходом на первом этапе на границы по состоянию на 1991 год", – сказал Кирилл Буданов.
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