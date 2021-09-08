"Скоро адвокаты будут нужны ребятам из "95 квартала": Кива о лицензии на адвокатскую деятельность

Об этом он рассказал в кулуарах ВР, передает Еспресо.TV.

Так, Кива подтвердил, что сдал экзамен для получения права на занятие адвокатской деятельностью в Украине.

Он заявил, что не понимает, почему такой ажиотаж относительно этой информации, поскольку имеет два высших образования в области юриспруденции.

"Одно из них - с красным дипломом ... Адвокатура - это часть той истории, которую я хотел для себя освоить ... В ближайшее время адвокаты будут нужны ребятам из " 95 квартала ", которые довели нашу страну до такого обнищания, нищеты, голода ... ", - подчеркнул Кива.

Напомним, ранее стало известно, что в январе 2021 года народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива сдал экзамен для получения права на занятие адвокатской деятельностью.

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