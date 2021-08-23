Скорик, Ротару и Блохин: Зеленский вручил первые награды "Национальная легенда Украины"
Президент Владимир Зеленский вручил первые награды "Национальная легенда Украины" семерым людям
Об этом сообщает УП .
Награды получили:
"Национальная легенда поэзии" - Юрий Рыбчинский
"Национальная легенда живописи" - Иван Марчук
"Национальная легенда футбола" - Олег Блохин
"Национальная легенда хореографии" - Мирослав Вантух
"Национальная легенда балета" - Елена Потапова
"Национальная легенда музыки" - София Ротару
Также отличие посмертно получил композитор Мирослав Скорик.
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