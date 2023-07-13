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Скорей бы сентябрь: мир ждет презентацию iPhone 15

13 июля, 2023 четверг
11:16
Новости

Айфон 15 – это смартфон, который с нетерпением ждет весь мир. До его презентации еще больше месяца, но уже сейчас в медиа есть инсайдерская информация про технические характеристики, которыми будет удивлять производитель в новом поколении

Что известно про iPhone 15?

Традиционно корпорация Apple играет с поклонниками в игру: она якобы тщательно скрывает все подробности про свои новинки, но технические характеристики появляются в медиа как инсайдерская информация. Сегодня про Айфон 15 известно уже довольно много. Вероятно, у него снова появится челка, но она будет частично в форме врезки посреди экрана. Размеры останутся прежними, как и диагональ дисплея. На корпусе появится порт USB – этого потребовали европейские правительства. 

Появятся новые оттенки корпуса – ими должны стать малиновый, мятно-зеленый и светло-голубой. Останутся и классические серый, графит, возможно золотой. 

Изначально были предположения, что новый Айфон будет оснащен компьютерным процессором М1, но слухи не оправдались. Смартфоны получат фирменные 5-нанометровые А Бионик, но с улучшенными характеристиками, большим уровнем мощности и быстродействия. Также вырастет объем оперативной и накопительной памяти, что тоже положительно скажется на продуктивности.

Значительные усовершенствования коснутся камерного модуля – это касается как оптики, так и программного обеспечения. Флагманские модели получат уникальный перископический объектив, который обеспечит увеличение изображение в 5-6 раз. 

Смартфоны получат новые аккумуляторы с увеличенной емкостью, что позволит увеличить автономное время работы приблизительно на 20%. Сохранится возможность комфортно заряжать телефон с помощью беспроводной системы MagSafe.

Цены вопроса

Если вы уже решили купить iPhone 15, цена едва ли вас остановит. Но все же остановиться на этом вопросе стоит. Вероятно, его стоимость будет стартовать от 899 долларов в базовой модели и от 1199 – в флагманской. Магазин Эпл в Киеве будет продавать гаджеты традиционно чуть дороже – это ценовая политика корпорации для украинского рынка, который в Купертино пока что считают второстепенным. Как только выйдет пятнадцатое поколение, автоматически подешевеют Айфон 14. 

Где купить новый Айфон в Украине?

Рекомендуем обратиться в сеть магазинов Apple в Киеве My Cloud Store. Здесь вам всегда смогут предложить лучшие цены и официальные гарантии качества. Но главное – новинки появляются здесь первыми, как только стартуют продажи в Украине. Так что следите за обновлениями на сайте интернет-магазина! 

Общество
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