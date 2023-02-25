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Скорее всего в Лужниках выступал двойник Путина, – Пионтковский

25 февраля, 2023 суббота
16:30
война с Россией

Путин ничего не может противопоставить в противовес коллективному Западу, Россия уже находится в разряде изгнанников

Об этом сказал американский политолог Андрей Пионтковский в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Самым интересным номером в Лужниках было появление ракеты ПВО "Панцирь" для защиты лично Путина во время его 5-минутного выступления. Он долго не задержался. Боялся, похоже, украинских ракет, наводнений, холода. Да и скорее всего это был двойник, пробормотал что-то про "отечество", про "Родину-мать" и сбежал. В Лужники сгоняли бюджетников и желающих за 500 рублей. Кому повезло - грелись в туалетах, а остальные - несколько часов ждали на 15-градусном морозе. Это все, что Путин смог противопоставить в противовес коллективному Западу", – подчеркнул Пионтковский.

По словам политолога, РФ и Путина уже перевели в разряд окончательных изгнанников.

"И дело не только в Байдене и его выступлении в Киеве и Варшаве. Последняя неделя была неделей колоссального триумфа украинской дипломатии, за которой стояли прежде всего ВСУ. Это триумфальный визит Зеленского в европейские столицы. Два дня Мюнхенской конференции - блестящее выступление вице-президента США Камалы Харрис. Она официально от имени США обвинила Российскую Федерацию и ее военно-политическое руководство в систематическом совершении преступлений против человечности и поклялась, как и Байден в Варшаве, что США сделают все для того, чтобы преступники были наказаны. Єто біло переведением РФ и Путина в разряд  окончательных изгнанников", - добавил Пионтковский.

  • В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину символический трибунал в Гааге признал Владимира Путина виновным в тяжких преступлениях
  • Власти России никак не прокомментировали годовщину своего вторжения в Украину из-за того, что не смогли достичь ни одной из своих заявленных целей.
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