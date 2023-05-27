Скорее всего Украина будет добывать меньше газа, потому что экспорт запрещен, - глава ассоциации "Нефть и газ Украины" Закревский
Председатель правления Ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский заявил, что стране скорее всего необходимо будет добывать меньше газа из-за запрещенного экспорта
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"У нас нет вообще проблем с количеством газа, у нас газа больше, чем нам необходимо. Мы вышли из сезона, было более 9 млрд, а сейчас всего получает Украина 18 млрд кубометров. У нас другая проблема очень большая. Минэнерго необходимо думать о том, что делать с газом собственной добычи. То есть у нас сейчас парадоксальная ситуация, когда мы скорее всего будем добывать меньше потому, что некуда девать газ", - рассказал Закревский.
Глава правления Ассоциации "Нефть и газ Украины" напомнил, что в 2022 году в стране запретили экспорт украинского газа из-за опасений отопительного сезона.
"Этот запрет действует до сих пор. Это летний период, потому что промышленность "легла". У нас его некуда девать. Сейчас частные компании из-за избытка газа в Украине закачивают его в подземное хранилище и скоро мы столкнемся с ситуацией, когда, видимо, будем говорить, что у нас в подземных хранилищах 9, 10, 12, 13 млрд кубометров газа, а половина из того будет коммерческий, который просто там лежит, за него не заплатили ни копейки", - подчеркнул председатель правления.
Закревский объяснил, что правительство разрешило частным компаниям закачивать газ в подземное хранилище и не платить арендные платежи.
"Однако аренда – это тоже неплохая копейка, если бы этот газ экспортировали. У нас сейчас вопрос в том, что нужно открывать экспорт", – добавил он.
- Напомним, что норвежская энергетическая компания Equinor предоставила АО "Укргаздобыча" (Группа "Нафтогаз") две тонны метанола.
- Одна из самых мощных скважин, запущенных Укргаздобычей в Украине за последние годы, начала работать. В настоящее время она добывает 580 000 кубометров газа в сутки.
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