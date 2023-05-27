Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"У нас нет вообще проблем с количеством газа, у нас газа больше, чем нам необходимо. Мы вышли из сезона, было более 9 млрд, а сейчас всего получает Украина 18 млрд кубометров. У нас другая проблема очень большая. Минэнерго необходимо думать о том, что делать с газом собственной добычи. То есть у нас сейчас парадоксальная ситуация, когда мы скорее всего будем добывать меньше потому, что некуда девать газ", - рассказал Закревский.

Глава правления Ассоциации "Нефть и газ Украины" напомнил, что в 2022 году в стране запретили экспорт украинского газа из-за опасений отопительного сезона.

"Этот запрет действует до сих пор. Это летний период, потому что промышленность "легла". У нас его некуда девать. Сейчас частные компании из-за избытка газа в Украине закачивают его в подземное хранилище и скоро мы столкнемся с ситуацией, когда, видимо, будем говорить, что у нас в подземных хранилищах 9, 10, 12, 13 млрд кубометров газа, а половина из того будет коммерческий, который просто там лежит, за него не заплатили ни копейки", - подчеркнул председатель правления.

Закревский объяснил, что правительство разрешило частным компаниям закачивать газ в подземное хранилище и не платить арендные платежи.

"Однако аренда – это тоже неплохая копейка, если бы этот газ экспортировали. У нас сейчас вопрос в том, что нужно открывать экспорт", – добавил он.