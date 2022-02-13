Скорее всего, с понедельника авиасообщение с Украиной будет прекращено, - Гончаренко
С понедельника, 14 февраля, международное воздушное сообщение с Украиной будет прекращено из-за приостановки страховки гражданских самолетов, находящихся в воздушном пространстве нашей страны
Об этом Гончаренко сообщил в Telegram.
По его словам, скорее всего с завтрашнего дня с 16:00 по Киеву воздушное движение в Украине будет прекращено.
"Одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала сообщения о том, что с завтрашнего дня с 14:00 по Лондону (16:00 по Киеву) прекращается страховка гражданских самолетов, находящихся в воздушном пространстве Украины. Владельцы находящихся в лизинге самолетов уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины", – написал Гончаренко.
Он отметил, что на данный момент KLM уже отменил свои рейсы, Sky Up сажает рейс из Фуншала в Кишинев, а сегодня появится запрет от Air France.
"Если вы находитесь за границей и пытаетесь добраться домой, то лучше это делать уже. Потому что, в ближайшую неделю-две, вероятно, это будет сделать очень сложно", - предупредил Гончаренко.
В воскресенье, 13 февраля, рейс украинской авиакомпании SkyUp, летевший с острова Мадейра в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе.
В SkyUp отметили, что 12 февраля лизингодатель - резидент Ирландии - сообщил SkyUp о немедленном запрете на влет самолета с бортовым номером UR-SQO в воздушное пространство Украины.
В результате самолет, выполнявший рейс по маршруту Фуншал - Борисполь, был вынужден совершить посадку в ближайшем к территории Украины аэропорту в Кишиневе.
"Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев", - заявили в авиакомпании.
В SkyUp заверили, что организовали трансфер для 175 пассажиров из Кишинева в Киев и снабдили всех пассажиров питанием.
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